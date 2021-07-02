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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإنجاز الأول في أفريقيا.. قناة فرنسية: مصر تقود صناعة لقاحات كورونا بالقارة

اتفاق تصنيع لقاح
اتفاق تصنيع لقاح سينوفاك الصيني في مصر

أبرزت قناة "فرانس انفو" الفرنسية، إعلان وزيرة الصحة هالة زايد إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح فاكسيرا سينوفاك الصيني المصنع في مصر، في إطار اتفاقية موقعة مع شركة سينوفاك الصينية لتصنيع 80 مليون جرعة من اللقاح في مصر خلال عام.

 

وتحت عنوان "إنتاج اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في أفريقيا.. مصر تقود الطريق بلقاح سينوفاك الصيني"، علقت القناة الفرنسية بالقول إن مصر أصبحت بذلك أول دولة أفريقية تحقق الهدف الذي يثير قلقًا كبيرًا لدى دول القارة بشأن قدرتها على حماية سكانها من جائحة كورونا.

مصنعان يوفران أكثر من مليار جرعة.. الصحة 11 مرحلة فحص للقاح سينوفاك فاكسيرا

الصحة: إنتاج 40 مليون جرعة خلال عام من لقاح سينوفاك

ونقلت القناة عن المدير الإقليمي لأفريقيا في منظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي، أن 15 مليون شخصًا يشكلون 1.2% فقط من سكان أفريقيا أكملوا تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما يتضاعف عدد المصابين بالفيروس في القارة كل 3 أسابيع.

 

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التى صدرت فى أغسطس الماضى بضرورة الإسراع فى التصنيع القومى اللقاحات فيروس كورونا استقبلت وزارة الصحة العديد من الخبراء من منظمة الصحة العالمية للاستعانة بخبراتهم فى تصنيع اللقاحات.

 

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال استعراضها الوحدات الطبية المشاركة فى مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الوزارة تفاوضت مع الشركات وتم التوقيع مع شركة سينوفاك الصينية للتمكين من تصنيع ٤٠ مليون جرعة سنويا منوهة الى أن شركة سينوفاك وافقت الثلاثاء الماضي على زيادة عدد الجرعات المصنعة في مصر إلى ٨٠ مليون جرعة.

 

وتابعت أنه تم انتاج أول 300 ألف جرعة لقاح فاكسيرا سينوفاك "ميد إن إيجيبت" الثلاثاء، وهذا انتصار كبير جدا للإرادة السياسية المصرية.

 

وأكدت وزيرة الصحة ،أن هناك مصنعين خضعا للتأهيل لإنتاج لقاح سينوفاك، وهما مصنع فاكسيرا بمنطقة العجوزة ينتج ٣٠٠ ألف جرعة يوميا ويصل إلى ٦٠٠ ألف جرعة يوميا وتصل طاقة إنتاجه السنوية إلى ٢٢٠ مليون جرعة، والمصنع الثانى بمدينة 6 أكتوبر يصل إنتاجه ٣ مليون جرعة يوميا وسيصل إنتاجه إلى السنوى إلى مليار جرعة سنويا وتم تأهيله مع مجموعة من الهند والصين وسيعمل على التصدير لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

سينوفاك كورونا لقاح إفريقيا منظمة الصحة العالمية

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