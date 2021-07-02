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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد أبو زيد يستعرض أهداف مجموعة شركات الأطباء المتحدون

محمد أبو زيد استشاري
محمد أبو زيد استشاري جراحة التجميل

استعرض برنامج “البوصلة” فعاليات الاجتماع التأسيسي لمجموعة شركات الأطباء المتحدون.

 

وقال محمد أبو زيد استشارى جراحة التجميل خلال حواره مع برنامج “البوصلة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية  منال السعيد، إن مجموعة شركات الأطباء المتحدون، تهتم بجميع المراحل التى يمر بها الطبيب المصرى.

 

ولفت محمد أبو زيد إلى أن مجموعة شركات الأطباء المتحدون، تهتم بـ تدريب الأطباء منذ التخرج وحتى توفير فرص عمل لهم، وتوفير جميع الاستشارات التى يحتاجها.

 

أهداف تأسيس مجموعة شركات الأطباء المتحدون


أعلن الدكتور محمد أبو زيد أستاذ جراحات التجميل بجامعة القاهرة أهداف تأسيس شركات الأطباء المتحدون، وقال إن الطبيب يواجه تحديات كبيرة ومشكلات في جميع التخصصات الطبية سواء في داخل مجال العمل أو إن لديه مشكلة صحية يواجهها.

وأضاف أبو زيد أن الطبيب يواجه مشكلات في جميع المجالات ومن جميع النواحي وليس من الناحية الطبية فقط، أن مشكلة الطبيب تبدأ من وقت الالتحاق بكلية الطب.

جاء ذلك خلال انطلاق فاعليات الاجتماع التأسيسي لمجموعة شركات الأطباء المتحدون، حلول صحية متكاملة، وشركة كونسولتو، بهدف الإعلان عن مبادرة جديدة لخدمة المجتمع المصري، في ظل جائحة كورونا، وتأثر كثير من المستشفيات بعد تحولها إلى مراكز عزل.

يتضمن الاجتماع التأسيسي إطلاق شركة التوظيف الطبي لتأهيل شباب الأطباء لسوق العمل الطبي وعمل مكان واحد ثابت لخدمة العيادات والمستشفيات المراكز الطبية للارتقاء بمستوى العمالة وخلق فرص متساوية للجميع.

وتوفر المبادرة، شهادة اطمن وهي شهادة جودة طبية توجد ابلكيشن لمعرفة تخصص الطبيب و الاسعار والمواعيد ومطابقة العيادة أو المركز أو المستشفى لشروط مواصفات وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لوضع جهاز لتنقية و تعقيم الهواء والمحافظة على الشروط والمواصفات القياسية وضبط فوضى التسويق الطبي على مواقع السوشيال ميديا و التحذير من المراكز غير المرخصة.

وتتضمن المبادرة، إنشاء مستشفى كبير لخدمة المواطنين بأسعار زهيدة علي يد أكبر الأطباء المتخصصين بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

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