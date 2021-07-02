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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة.. كتاب أثري عن تحضير ملوك الجن مهرب مع راكب

الكتاب الأثري المضبوط
الكتاب الأثري المضبوط

 تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بـ مطار القاهرة الدولى برئاسة أسامة دياب مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كتاب اثري بالمخالفة لقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة "اورال" القادمة من موسكو إلى مطار القاهرة، استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك راكب اوربي من اصل مصري حاول الإندساس وسط مجموعة سياحية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبالعرض على أسامة دياب مدير الجمرك بـ مطار القاهرة، قرر تفتيش حقائبة بواسطة احمد سيد عافية مدير الحركة وعبد الرحمن سيد إسماعيل ومحمد نسيم مأمورى الجمرك فتبين وجود كتاب قديم بعنوان " الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة" وعناوين أخرى .

وبالعرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة والذي ابلغ حمدي همام وكيل وزارة الاثار وهناء المشهور المدير العام، الذين شكلوا لجنة للمعاينة من الوحدة الأثرية بالمطار وانتهي تقريرهم بالاشتباه في أثرية الكتاب، علي ان يتم العرض علي اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية والتي قام " همام " بتشكيلها بعضوية كل من طارق احمد طراد وغادة محمد الجوهري ومحمد فوزي السيد والذين قرروا أن الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته وان يصادر الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة .

قرر أسامة دياب مدير الإدارة في مطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 68 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي الذي احال الراكب للنيابة المختصة .

 

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