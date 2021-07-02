شعبة الخضروات والفاكهة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار المانجو بالأسواق..فيديو

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، أنه لا يوجد أي منتج أو سلعة بالأسواق المصرية بها نقص أو مشكلة، مؤكدا أن ما أثير من شائعات عن وجود بطيخ أو خوخ مسمم بالأسواق لا أساس له من الصحة.

وأضاف النجيب خلال لقاء له عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن المنتجات المصرية تخضع لرقابة من وزارة الزراعة للتأكد من جودتها.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية كبيرة وذلك لثقة الدول في الصادرات الزراعية المصرية.

أسعار المانجو تبدأ من 15 جنيها بالأسواق

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن محافظات الصعيد الأن بها إنتاج كبير جدا من محصول المانجا بالإضافة إلي أننا قمنا بزرع أصناف جديدة من المانجا لم نكن نقوم بزراعتها من قبل في محافظات الصعيد.



وأضاف حاتم النجيب، أن محافظة الإسماعلية الأكثر شيوعا وشهرة في إنتاج المانجا، مؤكدا أن مصر بها إنتاج كبير جدا من المانجا والدولة تبذل كافة جهودها لتوفيرها في الأسواق وهذا من أجل حماية المستهلك.



وأوضح حاتم النجيب، أن التغيرات المناخية التي شهدتها مصر سابقا لم يكن لأحد يد بها وهي من تدابير "الله"، لافتا إلى أن هناك تراجع في إنتاجية المانجا في بعض مناطق محافظة الإسماعلية.



وتابع حاتم النجيب، أن مصر لا يوجد بها أي أزمة في إنتاجية كافة المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن المشاريع الزراعية التي قامت بزراعتها الدولة أدت الغرض منها .

وأشار النجيب إلى أن أسعار المانجو تبدأ من 15 جنيه بالأسواق، ولا توجد أي أزمة في أسعارها، مؤكدا أن ما حدث في محصول المانجو هذا العام ناتج عن إصابات بأشجار المانجو.

تراجع أسعار الخضروات



وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن أسعار بعض أصناف الخضروات شهدت تراجعاً خلال الفترة الحالية، خاصة البامية والفاصوليا وورق العنب بنسبة حوالي 20% حيث أن سعر كيلو البامية اليوم يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات سعر الجملة، ونحو 15 إلى 20 جنيها للتجزئة، والفاصوليا تراجعت من 15 جنيها إلى 7و 8 جنيهات للكيلو، وورق العنب من 15و20 جنيها إلى 8و10 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب، إلى استقرار الطماطم حيث تتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو و4 إلى 5 جنيهات للتجزئة، والبطاطس من 1.5 إلى 2.75 جنيه للكيلو، ونحو 4 إلى 5 جنيهات للتجزئة، والبصل 1.5 إلى 3.8 جنيه للكيلو سعر الجملة، ونحو 3 إلى 4 جنيهات للتجزئة.



ولفت إلى أن سعر الكوسة يتراوح بين 1.5 إلى 4 جنيهات جملة، و5 إلى 6 جنيهات للتجزئة، والليمون من 15 إلى 25 جنيها جملة، ونحو 25 إلى 30 جنيها للكيلو للتجزئة.



وأضاف الفلفل من 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو سعر الجملة، والباذنجان 2 إلى 3 جنيهات، ، وتراوح سعر الجزر بين 3 – 5 جنيهات للكيلو، كما سجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، والثوم من 9 إلى 15 جنيها للكيلو، ليباع ب24 جنيها للتجزئة.

وعن أسعار الفاكهة، أوضح أن أسعار الفاكهة مستقرة حيث أن أسعار المشمش تتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيه للكيلو، والعنب من 8 إلى 15 جنيها للكيلو، والخوخ من 8 إلى 15 جنيها للكيلو، البطيخ من 20 إلى 35 جنيها للواحدة، والكنتالوب من 3 إلى 4 جنيهات.

وأضاف الموز البلدي يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، ويسجل 12 إلى 13 جنيها للتجزئة، والتفاح المصري 8 إلى 10 جنيهات جملة، والمستورد 20 إلى 30 جنيها.