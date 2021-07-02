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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران نقلت اليوم 6500 راكب على متن 78 رحلة جوية

مصر للطيران
مصر للطيران

نقلت الشركة الوطنية مصر للطيران، على متن رحلاتها الجوية، اليوم الجمعة، نحو 6500 راكبا، إلى عدة وجهات دولية ومحلية مخلتفة، وسط الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وسيرت مصر للطيران، على مدار اليوم، 78 رحلة جوية بمعدل 64 رحلة دولية الي كل من دبي، لاجوس، دوالا، الدوحه، مدريد، لارناكا، أثينا، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، إسطنبول، أبوظبي، جوبا، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، روما، واشنطن، إربيل.

كما سيرت مصر للطيران 11 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات نحو 6500 راكبا .

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أو الخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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