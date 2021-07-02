إحباط هجوم صاروخي كان يستهدف مطار بغداد الدولي

أعلن قائد عمليات بغداد، اللواء الركن أحمد سليم بهجت، اليوم الجمعة، إحباط هجوم صاروخي كان يستهف مطار بغداد الدولي بصواريخ "جراد".

قال قائد عمليات بغداد إن "اللواء السادس - الفرقة الثانية التابعة للشرطة الاتحادية، تمكنت من إحباط عملية استهداف لمطار بغداد الدولي"، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأضاف أن "العملية أريد لها أن تتم بصواريخ غراد عدد 10"، موضحاً أنه تم العثور على هذه المعدات في منطقة حي الجهاد في بغداد.

والأسبوع الماضي، استهدفت طائرات مسيرة قاعدة فكتوريا العسكرية الأمريكية، في مطار بغداد الدولي.

وفي 10 يونيو الجاري، استهدف هجوما بصواريخ الكاتيوشا قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وسمعت دوي صافرات الإنذار من القاعدة العسكرية الأمريكية دون معرفة حجم الأضرار.

وتعرضت قاعدة "فكتوريا" التي تضم عسكريين أمريكيين في مطار بغداد، لعدة هجمات بطائرات مسيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.