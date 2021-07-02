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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا وماكي كتبنا الكتاب .. عقد قران المخرج عمرو سلامة

عمرو سلامة
عمرو سلامة

أعلن المخرج عمرو سلامة عقد قرانه على المهندسة السينمائية مروة البرماوي من خلال صفحته الخاصة على موقع «انستجرام».


نشر عمرو صورة وعلق عليها: « أنا وماكي كتبنا الكتاب .. في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين تم عقد قراني على (ماكي) المهندسة السينمائية مروة البرماوي.».


واستطاع عمرو سلامة، أن يقدم رواية "ما وراء الطبيعة" الخاصة بالكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي تحمل نفس الاسم.
 

وتصدر المسلسل الذي أخرجه عمرو سلامة، تريند جوجل؛ بعد عرض العمل بأيام قليلة، وحتى بعد انتهاء عام 2020.

ودخل مسلسل "ما وراء الطبيعة" أيضا، ضمن قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل" خلال العام الماضي، محتلا المركز العاشر.


وكشفت شبكة نتفليكس، فى بيانٍ لها مؤخرا، معلومات شيقة، من كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة، أول إنتاجاتها المصرية الأصلية، والذي طُرح للعرض على المنصة العالمية، فى 5 نوفمبر 2020.
 

مدير التصوير أحمد بشارى استيقظ مرة على "وجود شبحين غاضبين معه في الغرفة وذلك بسبب الإزعاج الذي سببه لهما التصوير"، وذلك بعدما اضطر للمبيت ذات ليلة في "قصر أبو رحاب"، حيث تم تصوير المشاهد الداخلية لـ "بيت الخضراوي".

 

وعرض مسلسل ما وراء الطبيعة مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، كما تم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها.
 

وسيكون أول مسلسل أصلي مصري متوفر بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية  لضعاف السمع.

ونشر مجموعة من رواد تويتر، آراءهم وانطباعاتهم عن المسلسل في تغريداتهم على تويتر، عقب تحقيقه نسب مشاهدة كبيرة حول العالم.
 

أحمد أمين يتحدث عن ما وراء الطبيعة 

كشف الفنان أحمد أمين، كواليس تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة، بعد النجاح الكبير الذي حققه وردود الفعل الطيبة تجاهه.
 

وقال أحمد أمين في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي":" شربت سجائر أعشاب في مسلسل ما وراء الطبيعة، وكانت عبارة عن سجائر بقدونس ناشف، وليست سجائر حقيقية".


وأضاف أحمد أمين: "أنا لسه مطلع الشتوي وقررت آجي باللبس ده"، وردت الإعلامية منى الشاذلي: "أناقة ولياقة تسير مع الطبيعة".

المخرج عمرو سلامة يعلن عقد قرانه اما وماكي كتبنا الكتاب عمرو سلامة المهندسة السينمائية مروة البرماوي

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