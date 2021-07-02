خبير: مصر والعراق تاريخ من العلاقات الاقتصادية والسياسية المشتركة

أشاد محمد محمود عبد الرحيم باحث اقتصادي بمستوى العلاقات بين مصر والعراق كما أشاد بالاستقبال الحافل والكبير للرئيس السيسي في العراق، منوها بأنه يعكس مدى أهمية الزيارة وتقدير العراق للدور المصري في المنطقة.

وقال في تصريحات خاصة، إن الزيارة هامة في إطار الجهود المصرية لإعادة التوازن في العالم العربي،لافتا إلى انه لمصر والعراق تاريخ مشترك وحافل بالتعاون وأنه لن تنسى مصر مشاركة العراق الفاعلة في حرب أكتوبر 1973.

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وأضاف أنه على مستوى التبادل التجاري بين البلدين بلغ حجم التجارة بين مصر والعراق خلال عام 2019، حوالي 486 مليون دولار، منها ‏‏479 مليون دولار صادرات مصر ية و7 مليون دولار واردات من العراق ، وهو رقم لا يرقي لمستوي تطلعات البلدين الشقيقين .

وتابع: تمتلك مصر فرصا تصديرية قوية لزيادة النفاذ للأسواق العراقية وفقاً للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية فأن العراق استوردت 3% من إجمالى الصادرات الزراعية المصرية، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 وهو ما يعكس الفرص التصديرية الكبيرة للقطاع الزراعي المصري، كما أن هناك فرصا في العديد من القطاعات كالملابس والأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والأثاث والسيرامك وغيرها .

وأشار إلى أن العراق بلد كبير ومؤثر في الشرق الأوسط وهناك عدة أهداف من زيارة الرئيس السيسي للعراق فعندما يزرو رئيس أكبر دولة عربية العراق في هذا التوقيت الحساس في المنطقة فبكل تأكيد هي رسالة لدعم واستقرار وعروبة العراق ، العراق عانى من عدة أزمات سياسية وعسكرية في الفترة السابقة ويتطلع الأن نحو التنمية الاقتصادية ، كما أن مصر لديها خبرات عديدة في إعادة تأهيل البنية التحتية ويمكن أن تستفاد منها العراق .

وأضاف أن الزيارة تأتي في إطار مشورات مشروع " الشام الجديد " والذي يدور حول تحالف سياسي واقتصادي بين مصر والأردن والعراق وذلك عبر تعظيم استغلال الموارد الاقتصادية حيث تمتلك مصر والأردن والعراق القوة البشرية والموارد الطبيعية القادر، فعدد السكان للدول الثلاثة حوالي 150مليون نسمة تقريباً ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاثة ما يزيد عن نصف تريلون دولار تقريباً ، كما انه من المخطط أيضاً أن يتم الربط بخط كهرباء من مصر الي الأردن و العراق وبخط بترول من العراق الي مصر و في ذلك فوائد اقتصادية للجميع .