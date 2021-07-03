ثورة 30 يوينو ..إرادة شعب.. ونواب: هدية السماء للشعب المصري ..أنقذت مصر من المجهول وصححت مسارها التاريخي.. وأعادت للدولة هويتها.. وكانت البداية للجمهورية الجديدة

فى ذكراها الثامنة..

برلماني: ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل نقطة فارقة في تاريخ مصر

نائب:أعادت للمصريين دولتهم المختطفة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية

برلماني: ستظل رمزا لصمود وإرادة المصريين

جاءت ثورة 30 يونيو، لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسارقى الأحلام، ليستردوا مصر بأمنها عزيزة ، حرة ، و أبية.

و ستظل أحداث ثورة 30 يونيو ، وذكرياتها محفورة فى قلب كل مصري ضد من أرادوا استلاب هوية الوطن والنيل من متانة نسيجه." لكل محب لوطنه مصر، رسمت نتائجها ملامح مصر المستقبل، وإبراز الوجه المشرق منها ، فهي ثورة شعبية ساندتها القوات المسلحة ضد حكم تنظيمي دولى إرهابى لا يهمه معنى الوطن، بل يشغله السيطرة والمادة والشهوة.

و قال عدد من أعضاء مجلس النواب ، إن ذكرى ثورة 30 يونيو تُعد فخرا للمصريين والأمة العربية، والتي أنقذ فيها الرئيس السيسي المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم عندما انحاز لإرادة الشعب، ومطالبه العادلة ، فضلا عن نجاحها فى نسف جميع مخططات اختطاف الدولة المصرية من براثن جماعة الإخوان الإرهابية وحكم الفاشية الدينية.

بداية هنأ النائب، إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكري الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكداً أنها ستظل نقطة فارقة في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن هناك مكاسب عديدة حققها المصريين من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب فى 2013، لإنقاذ الوطن من براثن الجماعات التخريبية وتحققت المكاسب على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكن ما حصدته المرأة، وبعض الفئات المنسية إضافة للمكاسب الكبيرة من عملية الإصلاح الاقتصادي، والتنمية وطفرة الإنجازات غير المسبوقة داخليًا وخارجيًا تعد الحديث الأبرز في الذكرى الثامنة للثورة الشعبية.

وأضاف نظير لـ ”صدى البلد” أن ثورة 30 يونيو، بمثابة هدية السماء للشعب المصرى، مشيرا إلى أنها جاءت بعد ثلاثة آيات وعبر لابد أن يستفيد منها القاصى والدانى .

واستطرد أن أول هذه الآيات هى تنازل الرئيس مبارك عن الحكم، والآية الثانية هى صعود الإخوان إلى سدة الحكم والآية الثالثة هى خروج شعب وجيش وشرطة مصر لحماية مقدرات هذا الوطن الغالى والذى تجلى فيه رب العزة على سيدنا موسى وتوالى عليه كثير من الأنبياء.

وأكد نظير أنه وعلى الرغم من وجود مؤامرات دولية على مصر وشعبها من بعض أجهزة الاستخبارات، إلا أن الشعب المصري خرج معبرا عن طموحات وآمال أبنائه بالثورة العظيمة التى إنبعث منها الأمل بظهور الرئيس السيسي، وبحكمته التى أصر من خلالها على استعادة الدولة واوصالها، وبناء الدولة ودعم مؤسساتها الوطنية، وإنجاز آلاف المشروعات والتى أزهلت العالم، لاسيما الاستحقاق الدستورى للمجالس النيابة واستعادة الدور المحوري لمصر إفريقيا وعربيا وعالميا.

من جانبه قال النائب جيفارا الجافى، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة ٣٠ يونيو، أنقذت مصر من المصير المجهول ، وصححت مسارها التاريخى، وأعادت للمصريين دولتهم المختطفة من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا ان في ذلك اليوم عام ٢٠١٣ استعادت مصر قوتها ومكانتها الدولية.

وأضاف الجافى في تصريح له اليوم، يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى، موقفه البطولى وكذلك موقف القوات المسلحة الباسلة في دعم وتأييد الملايين من الشعب المصرى بمختلف طوائفه واتجاهاته، الذين خرجوا للإطاحة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، والقضاء على الظلم ومحاولات تقسيم البلاد واستغلال الدين في السياسة لأهداف خبيثة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، بعد مرور ثماني سنوات على ثورة يونيو، يزداد المصريين، إيمانا وإقتناعا، بها ليس فقط بسبب القضاء على حكم الجماعة الإرهابية، بل بسبب ما تشهده الدولة من إنجازات في شتى القطاعات، حيث ما شهدته البلاد هو ثورة في الإنجازات لتحقيق التنمية الحقيقية، الأمر الذى يؤكد أن الشعب المصرى كان على حق في ثورته الخالدة.

وأكد الجافى، إنجازات مصر في ثماني سنوات، هي إنجازات واقعية، لم تشهدها أي دولة مرت بذات الظروف التي مرت بها مصر، ولاسيما في ظل مواجهتها للإرهاب والتحديات الاقتصادية الكبيرة، متابعا، وهو الأمر جاء بتكاتف المصريين مع الرئيس السيسى، في مواجهة الصعاب التي تواجه البلاد من أجل بناء مصر الحديثة.

ووجه الجافى، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية والشعب المصرى بمختلف طوائفه، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وفى سياق ، قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، إن ثورة 30 يونيو ستظل رمزا لصمود وإرادة المصريين، وذلك لأنها تجسيد حقيقي للثورة الشعبية لإنقاذ الدولة من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما حدث بعد ثورة 30 يونيو كان التحدي الأكبر بعد حالة الفوضى التي تعرضت لها البلاد من تهديدات إرهابية وتخريب وانعدام الأمن والاستقرار، فإلى جانب أن الثورة حمت المنطقة من التفتيت، ومن حزمة من المؤامرات التى كانت تُحاك للمنطقة بالكامل، إلا أنه كان هناك تحدى أكبر يتمثل فى التنمية الشاملة.

وأشار عضو المجلس، إلى أن الدولة المصرية استعادة الهوية المصرية من براثن جماعة إرهابية كانت تدبر للمنطقة المؤامرات وتهدف لطمس الهوية العربية، إلا أن الشعب المصرى وقف لهذه الجماعة بالمرصاد وتصدى لمخططاتهم الخبيثة قضى عليهم وأعلن ميلاد الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهنأ النائب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصرى بحلول ذكرى 30 يونيو، قائلا:" ثورة تصحيح المثار، حيث تكاتف الشعب ضد نظام الجماعة الإرهابية وقفت قوة الشعب يد واحدة ضد هذه الجماعة الإرهابية".

وتابع:" الثورة تمثل بداية حقيقة لميلاد الجمهورية الجديدة، وبدأت بعدها مرحلة التحدى المتمثلة فى بناء الدولة المصرية، حيث تسلم الرئيس الدولة وهي شبه دولة، اقتصاد منها، مؤسسات تتهاوى، تخبط وفوضى عارمة، كل هذا كان بمثابة التحدى الحقيقى، والآن وبعد 8 سنوات شهدنا كم من الإنجازات على أرض الواقع لم نشهده على مدار عصور كاملة سابقة، ولهذا ستظل 30 يونيو ثورة عظيمة محفورة فى أذهان المصريين جميعهم وأعظم ثورة فى التاريخ الحديث.