7 نصائح فعالة للحفاظ على برودة المنزل في الصيف

نتساءل باستمرار في الصيف عن طرق للحفاظ على برودة المنزل.. فقد يلجأ أغلبنا إلى الهروب من ارتفاع درجات الحرارة في الخارج إلى المكوث وقت أطول في المنزل، إلا أننا نفاجأ بأن المنزل أيضا درجة الحرارة بداخله عالية، وبالرغم من ذلك هناك بعض الحيل البسيطة التي يمكن اللجوء إليها للحفاظ على برودة المنزل في فصل الصيف.





طرق للحفاظ على برودة المنزل في الصيف



وفيما يلي سنقوم بجمع أفضل نصائح الخبراء التي تم تجربتها واختبارها للحفاظ على برودة المنزل في الصيف، وفقا لما جاء في موقع goodto، ومن أبرز هذه النصائح :

1- حجب أشعة الشمس :

الكثير من الأشخاص يحبون تهوية المنزل خلال النهار ودخول أشعة الشمس إلى المنزل عبر النافذة. ولكن ، إذا كنت تتساءل عن كيفية الحفاظ على برودة المنزل في الصيف ، فقد تحتاج إلى مقاومة الإغراء وإبقاء الستائر مغلقة خلال النهار.



2- فتح النوافذ وأبواب الشرفة في الليل :

ومن الأفضل أن تفتح الأبواب والنوافذ أول شيء في الصباح وبعد الظهر بشكل أساسي بعد غروب الشمس وقبلها لتجنب سخونة الهواء والحفاظ على برودة المنزل.



3- لا تستخدم الفرن :

تجنب استخدام الفرن في المنزل، قد يجنبك أيضا ارتفاع درجات الحرارة في المنزل؛ حيث أن الفرن يولد حرارة غير ضرورية في منزلك خلال الأيام الحارة، لذا فكر في إعداد وجبات لا تتطلب استخدام الفرن للطهي.



4- تجنب تشغيل الأجهزة غير الضرورية :

ويمكن تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل بشرط ألا تولد حرارة غير مرغوب فيها في المنزل خلال فصل الصيف؛ حيث يمكن الاستغناء عن الأجهزة غير الضرورية، مثل التلفاز والكمبيوتر وأجهزة المطبخ.

طرق للحفاظ على برودة المنزل في الصيف



5- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة :

تعتبر المصابيح الكهربائية مصدرًا آخر للحرارة في المنزل، وإن كنت ترغب في محاولة الحفاظ على برودة المنزل يمكن أن يكون نوع المصباح الذي تختاره أيضًا تأثير كبير على قدراتها في توليد الحرارة، لذا عليك اختيار المصابيح الموفرة للطاقة وتشغيلها للضرورة فقط.



6- زراعة النباتات في المنزل :

ويمكن زراعة بعض أنواع النباتات في المنزل التي تمتص الحرارة وتحفاظ على برودة المنزل، بالإضافة إلى إثبات فعاليتها في تحسين حالتك المزاجية، ومن أكثر النباتات كفاءة في استخدام الحرارة هي زنابق السلام ونباتات المطاط لأنها تعمل بشكل أفضل في الظروف الرطبة.



7- استخدام المراوح لتبريد الغرف :

ويمكن استخدام طبق من الجليد أمام المروحة لأنه يساعد على تبريد درجة حرارة الغرف، وتوليد الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة.