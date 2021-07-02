عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

7 نصائح فعالة للحفاظ على برودة المنزل في الصيف

طرق للحفاظ على برودة
طرق للحفاظ على برودة المنزل في الصيف

نتساءل باستمرار في الصيف عن طرق للحفاظ على برودة المنزل.. فقد يلجأ أغلبنا إلى الهروب من ارتفاع درجات الحرارة في الخارج إلى المكوث وقت أطول في المنزل، إلا أننا نفاجأ بأن المنزل أيضا درجة الحرارة بداخله عالية، وبالرغم من ذلك هناك بعض الحيل البسيطة التي يمكن اللجوء إليها  للحفاظ على برودة المنزل في فصل الصيف.

 

طرق للحفاظ على برودة المنزل في الصيف


وفيما يلي سنقوم بجمع أفضل نصائح الخبراء التي تم تجربتها واختبارها للحفاظ على برودة المنزل في الصيف، وفقا لما جاء في موقع goodto، ومن أبرز هذه النصائح :

 

الجو نار ..هاني الناظر يقدم نصائح صحية للتعامل مع أيام الصيف

أشياء يمكنك القيام بها في فصل الصيف لتحافظ على نشاطك وانتعاشك

 

1- حجب أشعة الشمس :
الكثير من الأشخاص يحبون تهوية المنزل خلال النهار ودخول أشعة الشمس إلى المنزل عبر النافذة. ولكن ، إذا كنت تتساءل عن كيفية الحفاظ على برودة المنزل في الصيف ، فقد تحتاج إلى مقاومة الإغراء وإبقاء الستائر مغلقة خلال النهار.

2- فتح النوافذ وأبواب الشرفة في الليل :
ومن الأفضل أن تفتح الأبواب والنوافذ أول شيء في الصباح وبعد الظهر بشكل أساسي بعد غروب الشمس وقبلها لتجنب سخونة الهواء والحفاظ على برودة المنزل.

3- لا تستخدم الفرن :
تجنب استخدام الفرن في المنزل، قد يجنبك أيضا ارتفاع درجات الحرارة في المنزل؛ حيث أن الفرن يولد حرارة غير ضرورية في منزلك خلال الأيام الحارة، لذا فكر في إعداد وجبات لا تتطلب استخدام الفرن للطهي.

4- تجنب تشغيل الأجهزة غير الضرورية :
ويمكن تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل بشرط ألا تولد حرارة غير مرغوب فيها في المنزل خلال فصل الصيف؛ حيث يمكن الاستغناء عن الأجهزة غير الضرورية، مثل التلفاز والكمبيوتر  وأجهزة المطبخ.

 

طرق للحفاظ على برودة المنزل في الصيف


5- استخدام المصابيح الموفرة للطاقة :
تعتبر المصابيح الكهربائية مصدرًا آخر للحرارة في المنزل، وإن كنت ترغب في محاولة الحفاظ على برودة المنزل يمكن أن يكون نوع المصباح الذي تختاره أيضًا تأثير كبير على قدراتها في توليد الحرارة، لذا عليك اختيار المصابيح الموفرة للطاقة وتشغيلها للضرورة فقط.

6- زراعة النباتات في المنزل :
ويمكن زراعة بعض أنواع النباتات في المنزل التي تمتص الحرارة وتحفاظ على برودة المنزل، بالإضافة إلى إثبات فعاليتها في تحسين حالتك المزاجية، ومن أكثر النباتات كفاءة في استخدام الحرارة هي زنابق السلام ونباتات المطاط لأنها تعمل بشكل أفضل في الظروف الرطبة.

7- استخدام المراوح لتبريد الغرف :
ويمكن استخدام طبق من الجليد أمام المروحة لأنه يساعد على تبريد درجة حرارة الغرف، وتوليد الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة. 

برودة المنزل الصيف ارتفاع درجات الحرارة اشعة الشمس الأجهزة الكهربائية استخدام الفرن تبريد درجة حرارة الغرف المراوح

موضوعات متعلقة

نشرة الصحة والمرأة| هانى الناظر يقدم نصائح للتعامل مع الصيف.. حيل سحرية تخفض ضغط الدم

الجو نار ..هاني الناظر يقدم نصائح صحية للتعامل مع أيام الصيف

بعد التحذير من ارتفاع درجات الحرارة..كيف تحمي طفلك من حر الصيف؟

كيفية حماية طفلك من أمراض الصيف الشائعة وطرق العلاج.. فيديو

ترشيحاتنا

بعيدا عن خريطة مكة المكرمة.. كيفية تحميل آخر إصدار من لعبة فورتنايت مجانا

دراسة: كمامة جديدة تكشف عن فيروس كورونا في دقائق

من الأهلي للعالمية.. علي زين "أول لاعب مصري تاريخيًا ينضم لـ برشلونة"

24 حمامًا بدلا من الفصول.. مدرسة "المقلوبة" تثير الغضب بالغربية|شاهد

إسبانيا تنهي مغامرة سويسرا وتتأهل إلى نصف نهائي يورو 2020

يعرضك لغرامة 10 ملايين جنيه ..احذر هذا الفعل حال تعاملك بخدمات الدفع الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

الأمن يكشف حقيقة فيديو احتجاز سيدة وزوجها داخل مركز شرطة بسيون

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

تعليق ساخر لـ مصطفى بكري على تصريحات رئيس مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. فيديو

علي زين ينتقل رسميًا لـ برشلونة الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ