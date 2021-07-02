رئيس الطائفة الإنجيلية يفتتح تجديدات بيت أجابيه بوادي النطرون

زار رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، أمس الخميس، إلى بيت المؤتمرات "أجابيه" بوادي النطرون، التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور نائب رئيس الطائفة الدكتور القس جورج شاكر، والأستاذ ممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة، والسادة أعضاء مجلس إدارة بيت "أجابيه"، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

كما شارك رئيس الإنجيلية بافتتاح مجموعة التجديدات بالبيت، من قاعات وغرف، وحمام سباحة جديد، وقاعة ألعاب رياضية مهداة من وزارة الشباب والرياضة.

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