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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يناقش تقنين أوضاع الكنائس في اجتماع بـ المجلس العام

رئيس الطائفة يجتمع
رئيس الطائفة يجتمع بالمجلس الإنجيلي العام وكليات اللاهوت

اجتمع اليوم، الجمعة ٢ يوليو ٢٠٢١، المجلسُ الإنجيليُّ العام بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر رئاسة الطائفة، لمتابعة ومناقشة جميع التقارير والأمور المتعلقة باللجنة التنفيذية والقانونية والمالية، ولجنة تقنين أوضاع الكنائس، ولجنة اعتماد الخدام والكنائس.

 

كما اجتمع رئيس الطائفة أيضًا مع لجنة التعليم اللاهوتي وكليات اللاهوت الإنجيليّة بمصر، للوقوف على مستوى التعليم اللاهوتي الأكاديمي التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية. 

 

وقال رئيس الإنجيلية: "نسعى إلى الارتقاء والنمو في التعليم اللاهوتي مع  الالتزام والانضباط الأكاديمي، ونعطي أهمية قصوى لضرورة اعتماد جميع الكليات".

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القس إندريه زكي كليات اللاهوت الإنجيلي ة بمصر التعليم اللاهوتي الأكاديمي التعليم اللاهوتي الطائفة الانجيلية

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