24 حمامًا بدلا من الفصول.. مدرسة "المقلوبة" تثير الغضب بالغربية|شاهد

شهدت قرية سماتاي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم حالة من السخط والغضب علي وجوه مواطني وعائلات القرية لمدرسة “سماتاي الابتدائية"، والتي أصبحت تشتهر باسم المدرسة المقلوبة والتى تقوم هيئة الأبنية التعليمية بالغربية ببنائها حيث قارب البناء على الانتهاء.



وفوجئ أهالي القرية أن واجهة المدرسة تحوي 24 حماما داخل فناء كبير بدلا من الفصول ومكاتب المعلمين والمدارس.

كما رصدت "صورة " مدخل المدرسة كما هو المعتاد في باقي المدارس يقع في الخلفية على مساحة ضيقة مما تسبب في حالة من الجدل بين أهالي القرية وتعليقاتهم حول أسباب ذلك على الرغم من أن مساحة الأرض تقترب من فدان كامل حيث تم هدم المدرسة وبناء هذا المبنى الغريب.

وتساءل محمد حسين أحد أهالي قرية سماتاى، كيف ستكون واجهة المدرسة حمامات، وكيف سنضع صور الرموز وكان من الإمكان أن يتم تعديل الرسم الهندسي وجعل الحمامات في الخلف وجعل واجهة المدرسة في المقدمة وأمامها فناء كبير.

وأضاف" أحمد محمد" أن الأهالي يطلقون على المبنى المدرسة المقلوبة وتحتاج لتعديل ١٨٠ درجة فكيف سيدخل الطلاب من الجوانب وواجهة المدرسة حمامات وإهدار كل تلك المساحة ويجب أن تتدخل هيئة الأبنية التعليمية لتعديل ذلك وهذا لا يليق بأبنائنا الطلاب.



وأكد بعض مهندسي الأبنية التعليمية بالغربية أن المبنى نموذج معد من الهيئة بالقاهرة ويتم تطبيقه وأن وضع الفصول في الاتجاه البحري والحمامات في الاتجاه القبلي هو خلف ذلك التصميم وأن مدخل المدرسة سيكون جانبيا.

تم إزالة مبنى المدرسة القديم وصدر قرار إزالة له عام ٢٠١٨ وبدأت اعمال إنشاء المبنى الحالي منذ شهور وأصبح يلقب باسم المدرسة "المقلوبة" إعلاميًا.