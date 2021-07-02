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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الحزب الشيوعي الصيني بمرور 100 عام على تأسيسه

صدى البلد

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة مرور المئوية الأولى على تأسيسه في ٢٣ يوليو عام ١٩٢١م، حين اجتمع طليعة الطبقة العاملة الصينية في المؤتمر الأول المنعقد بمدينة شنغهاي، وكان اجتماعهم بمثابة فجر جديد في عمر الصين .

وبعد مرور المائة الأولى أثبتت الصين وشعبها أن الأفكار لا تموت وإنما هي قادرة على الإنجاز وتحقيق المعجزات بصرف النظر عن السياقات العالمية والإقليمية المواتية أو غير المواتية؛ فإذ بها تقدم للعالم أجمع تجربة استثنائية في السياسة والاقتصاد تتسم بالخصوصية والإبهار.

وقالت التنسيقية: كشباب مصري وطني يؤمن بالتجارب الوطنية الخالصة، فإننا نتقدم بتلك التهنئة أيضا للشعب الصيني وحزبه، مؤكدين أن لكل أمة كامل الحق وكل القدرة على صناعة مستقبلها الخاص بها بما يحقق طموحات أفرادها ويحفظ الأوطان عزيزة للأجيال القادمة.

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