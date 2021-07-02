قاعدة باجرام سيئة السمعة ..معتقل ومطار ومدينة تجارية وأشياء أخرى

سلم الجيش الأميركي قاعدة «باجرام» رسميا للقوات الأفغانية، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة، بعد مغادرة آخر القوات الأجنبية المجمع الكبير في إطار انسحابها من أفغانستان.

من زيارة ترامب لباجرام

وكتب المتحدث فؤاد أمان على «تويتر» قائلا: «انسحبت القوات الأميركية وقوات التحالف بالكامل من القاعدة، وبالتالي ستقوم قوات الجيش الأفغاني بحمايتها واستخدامها لمحاربة الإرهاب».

وبات الجيش الأمريكي والحلف الأطلسي في المراحل الأخيرة للانسحاب من أفغانستان بعد تدخل استمر عشرين عاما في البلاد، يفترض أن ينتهي في 11 سبتمبر المقبل.

وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزا للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في البلاد، حيث كانت الحرب الطويلة على حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها تشن عبر ضربات جوية.

وعلى مر السنين استقبلت القاعدة الكبيرة مئات آلاف الجنود الأمريكيين ومن حلف شمال الأطلسي ومقاولين.

وبهذه المناسبة يسلط موقع «صدى البلد» الضوء على القاعدة، وأسباب إنشائها، ومعتقل باروان سيئ السمعة داخل القاعدة:

أكبر قاعدة أمريكية

تعد قاعدة باجرام الجوية أو مطار باجرام، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، وتقع بجوار مدينة باجرام القديمة على بعد 11 كيلومترا جنوب شرق شاريكار في مقاطعة باروان في أفغانستان، وبه مدرج مزدوج قادر على التعامل مع الطائرات العسكرية الكبيرة، وتحتل القوات المسلحة الأفغانية قاعدة باجرام الجوية وبعثة الدعم الحازم بقيادة الولايات المتحدة.

وكان يدار مطار باجرام أو قاعدة باجرام من قبل مشاة الجناح الجوي في سلاح الجو الأمريكي، جنبا إلى جنب مع وحدات من الجيش الأمريكي، الدورية البحرية الأمريكية، المارينز، وحرس السواحل الأمريكي بالإضافة إلى ذلك كانت منصة الحكومة الأمريكية الإقليمية للشرق موجودة في القاعدة، ويعمل بها مدنيون.

وهناك عدد من حظائر الطائرات الكبيرة، وبرج المراقبة، والعديد من المباني الداعمة ومناطق سكنية مختلفة، وهناك أيضا أكثر من 32 فدانا من مساحة المنحدرات، و5 مناطق

قاعدة باجرام

الطائرات.

ويقع مطار حامد كرزاي الدولي "مطار كابول الدولي" على بعد حوالي 40 كم جنوب باجرام، ويرتبط بـ طريقين منفصلين، كما يقع مرفق احتجاز باروان بجوار القاعدة في باجرام.

سبب تأسيس باجرام

تأسست قاعدة باجرام الجوية أو مطار باجرام من قبل الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي، واستخدم المطار الجيش الأحمر أثناء الحرب السوفيتية الأفغانية في الثمانينيات، احتوى المطار على حظائر كبيرة تعرضت لأضرار خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وبعد الإطاحة بطالبان وتشكيل إدارة كرزاي، سيطرت الولايات المتحدة على القاعدة، ولم تكن بحاجة إلى مساحة حظيرة الطائرات، لذلك قامت ببناء مركز احتجاز داخل الهناجر الكبيرة غير المستخدمة، مثل المرافق الأولى التي تم بناؤها لاحقا في معسكر الأشعة السينية في جوانتانامو، كانت الخلايا مبنية من شبكة سلكية فقط الأسرى المحتجزين في الحبس الانفرادي لديهم زنازين فردية ويشترك الأسرى الآخرون في زنازين مفتوحة أكبر مع الأسرى الآخرين.

وفقًا لبعض الروايات، تم تزويد الأسرى بدلاء مشتركة لاستخدامها كـ مراحيض، ولم يكن بإمكانهم الوصول إلى المياه الجارية على الرغم من أن الأسرى يشاركون زنازينهم مع عشرات الأسرى الآخرين، كانت هناك تقارير في عام 2006 تفيد بعدم السماح لهم بالتحدث مع بعضهم البعض أو النظر إلى بعضهم البعض

القوات الأمريكية في باجرام

الغزو الأمريكي وتأمين باجرام

خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان، تم تأمين القاعدة من قبل فريق من خدمة القوارب البريطانية الخاصة، وبحلول أوائل ديسمبر 2001 شاركت قوات من الفرقة الجبلية العاشرة القاعدة مع ضباط قيادة العمليات الخاصة من قاعدة ماكديل الجوية في فلوريدا، وقوات المظليين من الفرقة 82 المحمولة جواً من فورت براغ، وفريق اتصالات صغير يتألف من أفراد من سرية الإشارة 269، 11 لواء إشارة خارج حصن هواتشوكا.

واعتبارا من منتصف ديسمبر 2001، كان أكثر من 300 جندي أمريكي، معظمهم من الفرقة الجبلية العاشرة، يوفرون حماية القوة في باجرام، وقامت القوات بدوريات في محيط القاعدة، وحراسة البوابة الأمامية، وطهرت المدرج من الذخائر المتفجرة اعتبارًا من أوائل يناير 2002، وزاد عدد قوات الفرقة الجبلية العاشرة إلى حوالي 400 جندي.

الطعام داخل باجرام

العديد من أماكن تناول الطعام تنتشر داخل مطار باجرام، وكان لدى القوات والمدنيين خيارات متنوعة لتناول الطعام تشمل: بيتزا هت، وصبواي، ومطعم أفغاني، بالإضافة إلى مقاهي جرين بينز.

واعتبارًا من أواخر يناير 2002، كان هناك في مكان ما حوالي 4000 جندي أمريكي في أفغانستان، منهم حوالي 3000 في مطار قندهار الدولي، وحوالي 500 يتمركزون في باجرام، بدأ إصلاح المدرج من قبل العسكريين الأمريكيين والإيطاليين والبولنديين، وبحلول منتصف يونيو 2002، كان مطار باجرام يخدم كـ موطن لأكثر من 7000 من القوات المسلحة الأمريكية وغيرها.

من زيارة أوباما

باجرام مدينة صغيرة

وبحلول عام 2007 ، أصبحت باجرام بحجم مدينة صغيرة، ومع ازدحام المرور والعديد من المتاجر التجارية التي تبيع البضائع من الملابس إلى الطعام

وفي أكتوبر 2009، أبلغت الدولة عن توسع يجرى في قاعدة باجرام، وذكرت حينها أن باجرام تخضع حاليا لمشاريع توسعية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، ووصفت المطار بأنه "مدينة مزدهرة.

في مارس 2010 ، قامت القوات الجوية الأمريكية بتركيب 150 مصباحًا يعمل بالطاقة الشمسية لمعالجة تقارير الاعتداءات الجنسية في القاعدة، ووقعت ثماني اعتداءات جنسية تم الإبلاغ عنها في القاعدة في عام 2009 شملت طيارين؛ أفاد فريق الاستجابة للاعتداء الجنسي التابع للجيش الأمريكي أنه عالج 45 ضحية في عام 2009، وكشف التقرير أن معظم الضحايا يعرفون مهاجمهم.

الرعاية الطبية

كان مستشفى مسرح «هيثي إن كريج» المشترك في القاعدة عبارة عن مستشفى عسكري مكون من 50 سريرًا تم تسميته على اسم مسعف في الجيش الأمريكي توفي أثناء محاولته إنقاذ زميله الجريح وفقًا لمقابلات وزارة الدفاع مع الطاقم الطبي في المستشفى.

المستشفى كان ينافس في منشآته تلك الموجودة في المستشفيات الحديثة بالولايات المتحدة.

باجرام ورؤساء الولايات المتحدة

مثلما زار الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن وزوجته باجرام في 1 مارس 2006، ومن بعده باراك أوباما في 25 مايو 2014، قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بزيارة مطار باجرام للمرة الأولى في 28 نوفمبر 2019؛ للاحتفال بعيد الشكر مع القوات الأمريكية هناك.

باجرام

معتقل باروان سيئ السمعة

معتقل باروان أو السجن العسكري، يقع هذا السجن بجوار قاعدة باجرام الجوية في مقاطعة باروان بأفغانستان، وقد بنته الولايات المتحدة خلال إدارة بوش الأبن، وكان يحتجز به مقاتلين أجانب ومحليين «إرهابيين».

كان معتقل باروان يضم 1700 سجين، أكثر من معتقلي جوانتانامو، كان من بينهم 600 سجين تم اعتقالهم في عهد إدارة الرئيس جورج بوش، ولم يحصل أي من السجناء على وضع أسير حرب.

وخضعت معاملة النزلاء في السجن للتدقيق بعد وفاة اثنين من المعتقلين الأفغان في قضية باجرام للتعذيب وإساءة معاملة السجناء عام 2002، وقد تم تصنيف وفاتهم على أنها جرائم قتل، ووجهت تهم إساءة معاملة السجناء إلى سبعة جنود أمريكيين، وأدت المخاوف بشأن الاعتقالات المطولة إلى إجراء مقارنات بمراكز الاعتقال الأمريكية في خليج جوانتانامو في كوبا وأبو غريب في العراق.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عام 2005 أن اثنين من المعتقلين تعرضا للضرب حتى الموت على أيدي الحراس في ديسمبر 2002، واستخدمت منظمة العفو الدولية كلمة "تعذيب" لوصف المعاملة في مركز الاعتقال.

من يحق لهم دخول المعتقل؟

بعيدا عن أفراد الجيش والمخابرات، كان الأشخاص الوحيدون المسموح لهم رسميا بدخول مبنى السجن هم ممثلو الصليب الأحمر، والذين كانوا يتفقدون المنشأة مرة كل أسبوعين، وورد في فبراير2009 أن المعتقلين لم يتمكنوا من الوصول إلى أية إجراءات قانونية، العديد من الضباط والجنود الذين قابلهم محققو الجيش الأمريكي في التحقيق الجنائي اللاحق قالوا إن الغالبية العظمى من المعتقلين كانوا مطيعين ويعاملون بشكل معقول.

وانتقدت منظمة العفو الدولية حكومة الولايات المتحدة لاستخدامها الكلاب بهذه الطريقة في مركز الاعتقال.

باجرام ومقاتلي طالبان

في عام 2005، كان عدد المقاتلين المناهضين لأفغانستان المحتجزين في باجرام 450، لكنهم بدأوا في الازدياد بعد ذلك، وفي العام نفسه فر 4 من مقاتلي القاعدة من معتقل باجرام، وللتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة وحادثة الهروب عام 2005 قررت الولايات المتحدة بناء مركز احتجاز أكثر حداثة، اعتبارًا من نوفمبر 2011.

وتم اعتقال أكثر من 3000 مقاتل مناهض لأفغانستان وإرهابي أجنبي في قوات الدفاع الشعبي، أي ما يقرب من 18 ضعف عدد المعتقلين في خليج غوانتانامو، وقد زاد العدد 5 أضعاف منذ تولى الرئيس باراك أوباما منصبه في يناير 2009، وكان من بين المعتقلين وقتها أعضاء بارزين في القاعدة وقادة متشددي طالبان.

وفي عام 2012، طلبت الحكومة الأفغانية تسليم السيطرة على معتقل باروان إلى قوات الأمن الوطني الأفغانية.