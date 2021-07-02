سويسرا بـ 10 لاعبين تفرض التعادل على إسبانيا .. والاحتكام لركلات الترجيح

خيم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، على أحداث الوقتين الأصلي والإضافي لمباراة إسبانيا ضد سويسرا، في دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

هدف إسبانيا جاء عن طريق دينيس زكريا لاعب المنتخب السويسري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة، حيث ارتطمت به تسديدة جوردي ألبا، لتسكن شباك بلاده بالخطأ.

وفي الشوط الثاني، استطاع شيردان شاكيري تسجيل هدف التعادل لـ سويسرا في الدقيقة 68، بعد تلقيه تمريرة رائعة من فرويلر مستغلًا خطأ من لاعبي إسبانيا في تمرير الكرة.

وفي الدقيقة 77، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه فرويلر بعد تدخله العنيف على جيرارد مورينو لاعب منتخب إسبانيا، ليترك السويسريين منقوصي العدد.

استمر التعادل بين المنتخبين لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بينهما، وتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، تألق يان سومير حارس مرمى سويسرا في إبعاد الكرات عن شباكه، ففي الدقيقة 101 تصدى لتسديدة جيرارد مورينو الخطيرة، وكذلك تسديدته في الدقيقة 118، ليفرض التعادل، ويحتكم المنتخبان لضربات الحظ الترجيحية.

تشكيل إسبانيا لمواجهة سويسرا:

حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - باو توريس - إيمريك لابورت - جوري ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- بيدري - كوكي

خط الهجوم: فيران توريس - بابلو سارابيا - ألفارو موراتا

إسبانيا ضد سويسرا

ويسعى قطار إسبانيا بقيادة لويس إنريكي “المدير الفني”، لتخطي سويسرا في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو نهائي يورو 2020.

كانت منتخب إسبانيا تفوق على كرواتيا، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في الدور ثمن النهائي.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب سويسرا في تفجير مفاجأة جديدة في يورو 2020، بإقصاء إسبانيا من البطولة، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وحقق منتخب سويسرا مفاجأة مدوية، بالفوز على فرنسا “ بطل العالم 2018”، في الدور ثمن النهائي، بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي 3-3.

يذكر أن آخر مباراة رسمية، جمعت إسبانيا وسويسرا، كانت في شهر نوفمبر الماضي، بدوري الأمم الأوروبية، وانتهت بالتعادل 1 - 1.

ويلتقي اليوم اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من بطولة يورو 2020، بلجيكا مع إيطالياـ في الدور ربع النهائي.

تنظيم خاص لـ يورو 2020:





وتقام بطولة يورو 2020 في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو، إذ تلعب المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي استضافت المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا، التي من المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.