بـ لوك جريء.. فهرية أفجان تتألق في أحدث ظهور

خطفت الممثلة التركية فهرية أفجان، متابعيها بـ صورة جديدة قامت بنشرها عبر حسابها على تطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ظهرت فهرية أفجان بإطلالة ناعمة وساحرة، وهو ما عبر عنه متابعوها من خلال تعليقات الإعجاب.

تفاصيل إطلالة فهرية أفجان

وظهرت فهرية أفجان مرتدية توب باللون الأزرق من الأعلى هاف ستومك بقصة مميزة من الصدر ونصف كم، وعليه جيب طويل بنفس اللون، وهو ما أبرز أنوثتها.





وتركت فهرية أفجان خصلات شعرها منسدلة عبر ظهرها بتسريحة مبللة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



ولفتت فهرية أفجان الأنظار بإطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الروز الناعم، مع الماسكرا والآي شادو والآي لاينر بالألوان الترابية وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.



وتألقت فهرية أفجان في ارتداء الأكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قلادة ناعمة باللون الذهبي والأزرق، مع بعض الأساور باللون الذهبي أيضا، وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.



حياة فهرية أفجان الأسرية



الممثلة التركية فهرية أفجان من أصل ألماني ولدت في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا.

ودرست فهرية أفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الاجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد مع والدتها إلى إسطنبول.

أعمال فهرية أفجان الفنية



صورت فهرية أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أظهر قدرتها التمثيلية؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.



وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، و شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.



واشتهرت فهرية أفجان في مسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 حيث لعبت دور البطولة “فريدة”، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.



وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك، وهو دور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017



واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..