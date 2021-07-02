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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

8556 نسخة مبيعات هيئة الكتاب فى أول أيام معرض القاهرة

صدى البلد

هيثم الحاج : الإقبال على اصدارات هيئة الكتاب فاق التوقعات وشخصية مصر وكتاب الزنوج الاكثر مبيعا في اليوم الاول

وصل إجمالى مبيعات إصدارات هيئة الكتاب خلال اليوم الأول من الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب إلى 8556 نسخة وضمت قائمة الاكثر مبيعا كتب  "شخصية مصر، هكذا كانت الوحدة، كتاب الزنوج، رسالة الغفران، الذكريات الصغيرة، المسيح يصلب من جديد، الاخوة اعداء، الطاعون، القوة والمجد، اوقات عصيبة، عالم تسكنه الحيوانات، الحوت، زهرة الكركديه الارجوانية والارض ، صرح بذلك الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

 

وأضاف ان حجم المبيعات فاق التوقعات رغم تحديد اعداد الزائرين ب 100 الف زائر يوميا تطبيقا للاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتابع ان مراعاة الكثافة العددية وتنظيم دخول الجمهور الى القاعات جاء منعا التكدس مؤكدا تخصيص اماكن مناسبة للانتظار فى اماكن مفتوحة .

 

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" وتستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية .

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