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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يطلب التعاقد مع ثنائى سموحة

سلة سموحة
سلة سموحة

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع مسئولو سموحة للتعاقد مع ثنائي كرة السلة "عمر عزب ومروان سرحان "، للحصول على خدماتهم من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.

وطالب النادي الأهلي بضرورة التعاقد مع ثنائى سموحة سواء بالبيع النهائي أو الدخول في صفقة تبادلية بين اللاعبين .

وطالب مسئولي سموحة مهلة زمنية من أجل موافقة الجهاز الفني  لحسم الاستغناء عن ثنائي الفريق .

وطلبت إدارة نادي سموحة من المدير الفني إبداء وجهة نظره في الصفقة ومدى احتياجه لخدمات اللاعبين خلال الفترة المقبلة .

 

وفي سياق آخر اجتمع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة مع لاعبي الفريق وذلك لوضع الخطوط العريضة لبدء فترة الإعداد.

 

وأوضح الجهاز الفني للاعبين خطة المرحلة القادمة مطالبهم بالقوة والجدية في التدريبات حتى يحققوا الطموحات المعقودة عليهم ويرفعوا اسم سموحة عاليا.

 

ويضم الجهاز الفني الكابتن فادي هاني مدير فنى والكابتن أحمد عبد المطلب مدرب عام والكابتن محمد رزق مدرب والدكتور مروان النجار طبيب والكابتن شادى باسم مخطط أحمال والكابتن أنس فهمي محلل أداء وإحصائي والكابتن محمد زكريا مدير إداري والكابتن محمد عبد الرازق مدلك والكابتن حماده عبد العزيز فني مهمات ومصور والكابتن باهي فاروق رئيس الجهاز الفني والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الاداري.

 

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