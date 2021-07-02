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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تسجل 28 حالة وفاة و794 إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 28 وفاة
إيطاليا تسجل 28 وفاة و794 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت اليوم الجمعة 28 حالة وفاة بفيروس كورونا، و تراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 794 من 882 .


وسجلت إيطاليا 127615 وفاة بكوفيد-19 منذ ظهور المرض في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة على مستوى العالم، حيث سجلت 4.26 مليون إصابة حتى الآن.


لامدا يثير رعب العالم

وفى سياق متصل، أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن اكتشاف متغير لامدا ، الذي تحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وظهر لأول مرة في بيرو ثم انتقل إلى 27 دولة بما فيها المملكة المتحدة، زاد من حيرة العلماء ولفت انتباه منظمة الصحة العالمية وزاد قلق المسئولين في أمريكا اللاتينية.

 

أوضحت الصحيفة، في تقرير لها نشرته على موقعها الالكتروني في هذا الشأن، أن هيئة الصحة العامة في إنجلترا أعلنت، هذا الأسبوع، ظهور المتغير "لامدا" في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن عدد الحالات التي تم تحديدها لا يزال صغيرًا.
 
وقال بابلو تسوكاياما، وهو طبيب مختص في علم الأحياء الدقيقة الجزيئي بجامعة "كايتانو هيريديا" في ليما عاصمة بيرو، إن هذا المتغير كان يمثل، عندما اكتشفه العلماء لأول مرة في ديسمبر الماضي، عينة واحدة فقط من كل 200 عينة.
 
ولكن بحلول مارس الماضي، أصبح يمثل حوالي 50 في المائة من العينات المُصابة بكورونا في ليما، وهو الآن يمثل حوالي 80 في المائة، وقد يشير ذلك إلى أن معدل انتقاله أعلى من المتغيرات الأخرى.
 
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، استأثر "لامدا" بنسبة 82 في المائة من حالات  فيروس كورونا الجديدة خلال شهري مايو ويونيو في بيرو، التي لديها أعلى معدل وفيات بفيروس "كورونا" في العالم، وفي تشيلي المجاورة، ظهر المتغير فيما يقرب من ثلث الحالات الجديدة.

كورونا إيطاليا الصحة الإيطالية فيروس كورونا الإصابات

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