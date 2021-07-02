عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحدث إطلالات علا الفارس

بإطلالة طبيعية.. علا الفارس تبرز جمالها على إنستجرام

علا الفارس
علا الفارس

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس، صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت علا الفارس بإطلالة ناعمة وطبيعية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم بها في التعليقات.


تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

وظهرت علا الفارس وهي تي شيرت باللون الأسود نصف كم، وعليه بنطال جينز واسع باللون الأزرق، واختارت عليهم حذاء من الجلد باللون الأسود، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها ويبرز من أناقتها.


وتركت  علا الفارس خصلات شعرها السوداء منسدلة عبر كتفيها وظهرها في تسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

بـ فستان أنيق.. درة تبهر متابعيها في إطلالة ساحرة

إطلالة بيضاء.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور


واكتفت علا الفارس، بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، ولم تتكلف علا الفارس  في ارتداء الأكسسوارات، حيث اكتفت الظهور بإطلالة مميزة وناعمة.
 

حياة علا الفارس

 

تنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 و ممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.


وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.
 

مسيرة علا الفارس العملية

 

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

واليكم الصورة التي تبرز  تفاصيل إطلالتها..

علا الفارس إطلالة علا الفارس حياة علا الفارس مسيرة علا الفارس اخبار نجوم الخليج صور مشاهير انستجرام

موضوعات متعلقة

مع كلبها .. علا الفارس بإطلالة أنيقة على إنستجرام

على الدراجة.. علا الفارس بإطلالة رياضية على إنستجرام

بالأسود.. علا الفارس تتألق بلوك ناعم على إنستجرام

بإطلالة ناعمة.. علا الفارس تبرز انوثتها على أنستجرام

ترشيحاتنا

بعيدا عن خريطة مكة المكرمة.. كيفية تحميل آخر إصدار من لعبة فورتنايت مجانا

دراسة: كمامة جديدة تكشف عن فيروس كورونا في دقائق

من الأهلي للعالمية.. علي زين "أول لاعب مصري تاريخيًا ينضم لـ برشلونة"

24 حمامًا بدلا من الفصول.. مدرسة "المقلوبة" تثير الغضب بالغربية|شاهد

إسبانيا تنهي مغامرة سويسرا وتتأهل إلى نصف نهائي يورو 2020

يعرضك لغرامة 10 ملايين جنيه ..احذر هذا الفعل حال تعاملك بخدمات الدفع الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

الأمن يكشف حقيقة فيديو احتجاز سيدة وزوجها داخل مركز شرطة بسيون

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

تعليق ساخر لـ مصطفى بكري على تصريحات رئيس مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. فيديو

علي زين ينتقل رسميًا لـ برشلونة الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ