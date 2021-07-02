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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد مباراة ماراثونية...

إسبانيا تنهي مغامرة سويسرا وتتأهل إلى نصف نهائي يورو 2020

صدى البلد

تأهل منتخب  إسبانيا  لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية  يورو 2020 بفوزه على نظيره السويسري بضربات الحظ الترجيحية بنتيجة  3-1 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثلهما.

 

هدف إسبانيا جاء عن طريق دينيس زكريا لاعب المنتخب السويسري بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة، حيث ارتطمت به تسديدة جوردي ألبا، لتسكن شباك بلاده بالخطأ.

 

وفي الشوط الثاني، استطاع شيردان شاكيري تسجيل هدف التعادل لـ سويسرا في الدقيقة 68، بعد تلقيه تمريرة رائعة من فرويلر مستغلًا خطأ من لاعبي إسبانيا في تمرير الكرة.

 

وفي الدقيقة 77، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه فرويلر بعد تدخله العنيف على جيرارد مورينو لاعب منتخب إسبانيا، ليترك السويسريين منقوصي العدد.

 

استمر التعادل بين المنتخبين لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بينهما، وتتجه المباراة للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، تألق يان سومير حارس مرمى سويسرا في  إبعاد الكرات عن شباكه، ففي الدقيقة 101 تصدى لتسديدة جيرارد مورينو الخطيرة، وكذلك تسديدته في الدقيقة 118، ليفرض التعادل، ويحتكم المنتخبان لضربات الحظ الترجيحية.

وفي ضربات الترجيح، أضاع سيرجيو بوسيكيتس الركلة الأولى لإسبانيا، فيما سجل جرانوفيتش لسويسرا.

وسجل داني أولمو الركلة الثانية لـ إسبانيا، فيما تصدى يوناس سيمون لركلة مدافع سويسرا فابيان شار.

وتصدى يان سومير للركلة الجزائية الثالثة التي سددها رودري لإسبانيا، وتصدى يوناي سيمون لركلة مدافع سويسرا أكانجي.

وسجل جيرارد مورينو الركلة الجزائية الرابعة لـ إسبانيا، فيما أضاع فاراجاس لـ سويسرا.

وسجل أويرازبال الركلة الخامسة لـ إسبانيا، ليقود منتخب بلاده لدور نصف النهائي.

تشكيل إسبانيا لمواجهة سويسرا:

 حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - باو توريس - إيمريك لابورت - جوري ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- بيدري - كوكي

خط الهجوم: فيران توريس - بابلو سارابيا - ألفارو موراتا

 

 

تنظيم خاص لـ يورو 2020:

 

وتقام بطولة يورو 2020 في 11 دولة أوروبية، احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم النسخة الأولى من يورو، إذ تلعب المباريات في أمستردام «هولندا»، باكو «أذربيجان»، بلباو «إسبانيا»، بوخارست «رومانيا»، بودابست «المجر»، كوبنهاجن «الدنمارك»، جلاسكو «اسكتلندا»، ميونخ «ألمانيا»، بطرسبورج «روسيا»، روما الإيطالية، التي استضافت المباراة الافتتاحية، ولندن، عاصمة إنجلترا، التي من المنتظر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي.

اسبانيا كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 شيردان شاكيري حارس مرمى سويسرا

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