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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيروس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من مرحلة خطيرة يمر بها العالم

كورونا.. الصحة العالمية
كورونا.. الصحة العالمية تحذر من مرحلة خطيرة يمر بها العالم

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن العالم اليوم يمر بـ"مرحلة خطيرة" جراء جائحة كورونا، موضحا أن سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، الأسرع انتشارا، وصلت إلى ما يقرب من 100 دولة.

 

قال تيدروس أدهنوم جيبريسوس، مدير الصحة العالمية في مؤتمر صحفي "تم العثور على هذه السلالة في 98 منطقة على الأقل في العالم.. هذا النوع من العدوى خطير للغاية ويستمر في التحور".

 

أضاف "مقارنة مع المتغيرات الأكثر ضراوة مثل دلتا.. والتي سرعان ما أصبحت السلالة المهيمنة في العديد من البلدان، نحن في فترة خطيرة للغاية من هذا الوباء".

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وتابع أدهانوم "في تلك البلدان ذات تغطية التلقيح المنخفضة.. عادت المشاهد الرهيبة لفيضان المستشفيات إلى القاعدة مرة أخرى.. ولكن لا يوجد بلد على وجه الأرض خرج من الغابة بعد".

 

أوضح مدير الصحة العالمية "طالبت قادة العالم بضمان تطعيم 70% من المواطنين في كل بلد، بحلول نهاية يوليو من العام المقبل"، مشيرا إلى أن ذلك سينهي فعليا المرحلة الحادة من الوباء.

 

وأشار إلى أن "هذه هي أفضل طريقة لإبطاء الوباء وإنقاذ الأرواح ودفع انتعاش اقتصادي عالمي حقيقي، وعلى طول الطريق، منع المزيد من المتغيرات الخطيرة من السيطرة".

 

ودعا مدير الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى تقاسم اللقاحات وأجهزة التنفس والأدوية والاختبارات وتسريع التطعيم.

 

وشدد تيدروس أدهانوم على "أهمية إجراء فحوصات العدوى والكشف المبكر، وعزل المصابين وعلاجهم، ومراعاة كافة الاحتياطات من ارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافة الاجتماعية وتهوية أماكن التجمع".

 

ويوم أمس الخميس، حذرت منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها في أوروبا هانز كلوج، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، من خطر وقوع موجة جديدة من فيروس كورونا بسبب انتشار المتحورة "دلتا" في أوروبا.

 

وقال كلوج، إن المخاطر ازدادت بسبب تباطؤ عمليات التطعيم باللقاحات وظهور متحورات جديدة للفيروس وزيادة الاختلاط بين الأشخاص.

 

وتوقع الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية أن يصبح متحور دلتا الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند، "مهيمنا" بحلول نهاية أغسطس ليمثل حوالي 90% من حالات الإصابة بكورونا في القارة العجوز.

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