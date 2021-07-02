الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

زيارة تفقدية من نيافة الأنبا باخوم

في أولى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور، تشارك الكنيسة الكاثوليكية للسنة الثانية على التوالي، وذلك بحضور قوي بثلاث دار عرض وهى: دار لوغوس للنشر التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، ودار الإكويني للنشر، والمركز الثقافي الفرنسيسكاني.

كما زار المعرض اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسئول اللجنة الأسقفية للإعلام، حيث تفقد نيافته أركان مشاركة الكنيسة الكاثوليكية، بمرافقة من الأب ميلاد شحاتة، مسئول العلاقات العامة باللجنة الأسقفية للإعلام، ومدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني، و رامي ماهر، مسئول دار لوغوس للنشر.

بدأ استقبال الجمهور أمس الخميس الموافق،أول يوليو، ويستمر حتى الخميس، الموافق الخامس عشر من نفس الشهر، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساء، حسب المواعيد المعلن عنها.



وتتواجد دار لوغوس للنشر بقاعة ٢ "A48"، ودار الإكويني بنفس القاعة "A2"، والمركز الثقافي الفرنسيسكاني " A34"، ويتم حجز التذاكر عن طريق منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب أونلاين فقط.

يُذكر أن جناح دار لوغوس بمعرض الكتاب سيشمل كافة الإصدارات المختلفة لدار النشر، بالإضافة إلى إصدارات المكتبة البوليسية، ودار المشرق، والتي تستوردها دار لوغوس من لبنان وتوفرها للجمهور، ومثال على الكتب التي تم توفيرها المكتبة البوليسية ومن أهم إصداراتها:

"التراث العربي المسيحي - ينابيع الإيمان - الفكر المسيحي بين الأمس واليوم - مجموعة الدكتور أسد رستم - المجموعة الكتابية - دراسات بيبلية - على هامش الكتاب".

وأيضًا دار المشرق ومن اهم إصداراتها:"معجم اللاهوت الكتابي - معجم الإيمان المسيحي - تاريخ الكنيسة المفصل - سلسلة التراث الروحي - كتابات الأب فاضل سيداروس اليسوعى - كتابات الأب جان بول اليسوعي - كتابات الأب هنري بولاد".

ويتوافر بركن المركز الثقافي الفرنسيسكاني العديد من الإصدارات مثل: مصر والفرنسيسكان - الإفخارستيا في إنجيل لوقا - لا تحتقر والديك - لمحات تاريخية عن أصول وماهية التربية المسيحية على مر الأجيال - إكرام المصريين للعذراء مريم من القرن الأول إلى السادس للميلاد - فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان - الفقر الفرنسيسكاني، وغيرها من الإصدارات المختلفة.

بالإضافة إلى توافر الاصدارات المختلفة بدار الإكويني مثل: كتب رايموند براون (مقدمة للإنجيل بحسب يوحنا - مدخل إلى العهد الجديد - 101 سؤال وجواب حول الكتاب المقدس)، وغيرها من الإصدارات مثل: اللاهوت السياسي - ادعوكم أحبائي - الكتاب المقدس والأخلاق - مزامير سياسية - أمثال يسوع - إن كنت تبحث عن الله - وغيرها من الإصدارات المتنوعة.

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