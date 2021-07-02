عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيارة تفقدية من نيافة الأنبا باخوم

الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

في أولى أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب للجمهور، تشارك الكنيسة الكاثوليكية للسنة الثانية على التوالي، وذلك بحضور قوي بثلاث دار عرض وهى: دار لوغوس للنشر التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، ودار الإكويني للنشر، والمركز الثقافي الفرنسيسكاني.

 

كما زار المعرض اليوم، نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسئول اللجنة الأسقفية للإعلام، حيث تفقد نيافته أركان مشاركة الكنيسة الكاثوليكية، بمرافقة من الأب ميلاد شحاتة، مسئول العلاقات العامة باللجنة الأسقفية للإعلام، ومدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني، و رامي ماهر، مسئول دار لوغوس للنشر.

 

بدأ استقبال الجمهور أمس الخميس الموافق،أول يوليو، ويستمر حتى الخميس، الموافق الخامس عشر من نفس الشهر، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى العاشرة مساء، حسب المواعيد المعلن عنها. 

وتتواجد دار لوغوس للنشر بقاعة ٢ "A48"، ودار الإكويني بنفس القاعة "A2"، والمركز الثقافي الفرنسيسكاني " A34"، ويتم حجز التذاكر عن طريق منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب أونلاين فقط.

 

يُذكر أن جناح دار لوغوس بمعرض الكتاب سيشمل كافة الإصدارات المختلفة لدار النشر، بالإضافة إلى إصدارات المكتبة البوليسية، ودار المشرق، والتي تستوردها دار لوغوس من لبنان وتوفرها للجمهور، ومثال على الكتب التي تم توفيرها المكتبة البوليسية ومن أهم إصداراتها: 
"التراث العربي المسيحي - ينابيع الإيمان - الفكر المسيحي بين الأمس واليوم - مجموعة الدكتور أسد رستم - المجموعة الكتابية - دراسات بيبلية - على هامش الكتاب".

 وأيضًا دار المشرق ومن اهم إصداراتها:"معجم اللاهوت الكتابي - معجم الإيمان المسيحي - تاريخ الكنيسة المفصل - سلسلة التراث الروحي - كتابات الأب فاضل سيداروس اليسوعى - كتابات الأب جان بول اليسوعي - كتابات الأب هنري بولاد".

ويتوافر بركن المركز الثقافي الفرنسيسكاني العديد من الإصدارات مثل: مصر والفرنسيسكان - الإفخارستيا في إنجيل لوقا - لا تحتقر والديك - لمحات تاريخية عن أصول وماهية التربية المسيحية على مر الأجيال - إكرام المصريين للعذراء مريم من القرن الأول إلى السادس للميلاد - فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان - الفقر الفرنسيسكاني، وغيرها من الإصدارات المختلفة.

بالإضافة إلى توافر الاصدارات المختلفة بدار الإكويني مثل: كتب رايموند براون (مقدمة للإنجيل بحسب يوحنا - مدخل إلى العهد الجديد - 101 سؤال وجواب حول الكتاب المقدس)، وغيرها من الإصدارات مثل: اللاهوت السياسي - ادعوكم أحبائي - الكتاب المقدس والأخلاق - مزامير سياسية - أمثال يسوع - إن كنت تبحث عن الله - وغيرها من الإصدارات المتنوعة.

FB_IMG_1625250578771
FB_IMG_1625250578771

FB_IMG_1625250568717
FB_IMG_1625250568717

FB_IMG_1625250576863
FB_IMG_1625250576863

FB_IMG_1625250572649
FB_IMG_1625250572649
معرض القاهرة الدولي للكتاب الكنيسة الكاثوليكية الأقباط الكاثوليك المركز الثقافي مدير المركز الثقافي دار لوغوس للنشر بقاعة ٢ A48 المركز الثقافي الفرنسيسكاني تاريخ الكنيسة المفصل

ترشيحاتنا

بعيدا عن خريطة مكة المكرمة.. كيفية تحميل آخر إصدار من لعبة فورتنايت مجانا

دراسة: كمامة جديدة تكشف عن فيروس كورونا في دقائق

من الأهلي للعالمية.. علي زين "أول لاعب مصري تاريخيًا ينضم لـ برشلونة"

24 حمامًا بدلا من الفصول.. مدرسة "المقلوبة" تثير الغضب بالغربية|شاهد

إسبانيا تنهي مغامرة سويسرا وتتأهل إلى نصف نهائي يورو 2020

يعرضك لغرامة 10 ملايين جنيه ..احذر هذا الفعل حال تعاملك بخدمات الدفع الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

الأمن يكشف حقيقة فيديو احتجاز سيدة وزوجها داخل مركز شرطة بسيون

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

تعليق ساخر لـ مصطفى بكري على تصريحات رئيس مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. فيديو

علي زين ينتقل رسميًا لـ برشلونة الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ