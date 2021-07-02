السفير محمد العرابى: حصلت على 76% فى الثانوية العامة والتحقت بكلية التجارة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنه كان يحب فكرة التعلم أكثر من التعليم وكان يحرص على زيادة علمه عن طريق القراءة، لافتا إلى أنه حصل على مجموع 76% فى الثانوية العامة والتحق بكلية العلوم بجامعة القاهرة ولكنها كانت لا تتناسب مع قراءاته وتطلعاته ليلتحق بعدها بكلية التجارة.

وأضاف السفير محمد العرابى، خلال لقائه مع الإعلامي أيمن عدلي عبر "أخبار مصر"، أنه بعد تخرجه من كلية التجارة التحق بوزارة الخارجية، لافتا إلى أن سنوات عمره كانت مليئة بالتحديات وكانت الملحمة الحقيقية له فى تاريخه المهنى والعلمى كانت فى الفترة ما بين أعوام 1974 : 1978.



وأشار السفير محمد العرابي، إلى أن طفولته كانت أسعد فترات حياته منذ نعومة أظافره، لافتا إلى أن فترة السلام الداخلى تكون خلال فترة الشباب، لافتا إلى أن والدته كانت اجتماعية بشكل كبير وغرست بداخله أن يحب ويعيش كل فترة فى حياته بسعادة ورضا.

وفي سياق آخر، أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية تسعى حاليًا للحصول على تأييد واسع النطاق في قضية السد الإثيوبي، مشير إلى أن النشاط المصري في هذا الملف حقق تقدمًا كبيرًا.

وأشاد العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، بالدبلوماسية المصرية، التي تقوم بدور واسع النطاق خلال هذه الفترة لتحقيق هدف استراتيجي مهم، وهو استقرار المنطقة واستتباب الأمن فيها.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق، أن تحركات مصر بالنسبة لغزة والوضع في ليبيا تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن التقارب المصري اليوناني أمر مهم وضروري في هذا المحور، وخاصة محور البحر الأبيض المتوسط.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن اليونان دولة فعالة في الاتحاد الأوروبي وتستطيع أن تؤثر في سياساته ومواقفه، موضحًا أن العلاقات الثنائية بين مصر وكل دولة بالاتحاد الأوروبي على حدة من شأنها دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف ثابتة وأكثر تقدمًا في العديد من الملفات



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