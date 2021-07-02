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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من خارج كوكب الأرض.. قصة العثور على معدن ألابوجدانيت الغامض قرب البحر الميت

البحر الميت
البحر الميت

عثر علماء روس على معدن شديد الندرة عُثر عليه سابقا فقط في النيازك خارج كوكب الأرض، وهو موجود في تكوين رسوبي ليس بعيدا عن شواطئ البحر الميت.

 

لم يكن "ألابوجدانيت"، وهو معدن من الفوسفيد، معروفا للعلم حتى قبل عقدين فقط، بعد أن عُثر على أجزاء من نيزك حديدي صغير من نهر Bolshoi Dolguchan في شرق مدينة ياقوتيا الروسية، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

 

كشفت عينة من الشظايا لاحقا عن وجود بنية معدنية جديدة تحدث عندما تنتشر طبقات رقيقة من البلورات في جميع أنحاء خليط النيزك البليسيت.

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وفي وقت لاحق، عُثر على "ألابوجدانيت" في النيازك الأخرى أيضا، ما يشير إلى أن المعدن النادر قد لا يكون حصريا تماما كما كان يعتقد.

 

ومع ذلك، يبدو الآن أن "ألابوجدانيت" له أيضا أصول أرضية لم نكن نعرفها أبدا. وفي دراسة جديدة، أبلغ العلماء عن اكتشاف "ألابوجدانيت" في صحراء النقب، الواقعة إلى الجنوب الغربي من البحر الميت.

 

ويشرح فريق من الباحثين بقيادة عالم البلورات سيرجي بريتفين، من جامعة سان بطرسبرج في روسيا: "إن اكتشاف متعدد الأشكال عالي الضغط لـ (Fe,Ni)2P، "ألابوجدانيت"، في صخور بيروميتورفيك السطحية لتشكيل Hatrurim المحيط بحوض البحر الميت، هو أول حدث أرضي لمعدن عُثر عليه فقط في النيازك الحديدية".

 

ويقول الباحثون إنه على الرغم من أن "ألابوجدانيت" في البحر الميت قد لا يأتي من الفضاء الخارجي، إلا أنه ما يزال من الممكن - ربما - أنه ولد من نوع من الأحداث خارج كوكب الأرض.

 

ويشير تحليل عينة Hatrurim، إلى أن هذا "ألابوجدانيت" الأرضي يتشكل فقط تحت ضغط مرتفع للغاية: أكثر من 25 غيغا باسكال.

 

ويقول بريتفين: "يمكن الوصول إلى مثل هذه الضغوط العالية على الأرض أثناء الاصطدامات الكارثية مع مصادم نيزك كبير، أو في ظروف عباءة الأرض، على عمق يزيد عن 500 كيلومتر".

 

ومع ذلك، نظرا لعدم وجود دليل على اصطدام نيزكي كبير في المنطقة - ولا أي علامات على أن الصخور في المنطقة المرقطة لها روابط عميقة بغطاء الأرض - فليس من الواضح تماما كيف ظهر "ألابوجدانيت" الأرضي.

 

وخلص الفريق إلى أنه حتى نتمكن من العثور على مصدر آخر لهذا المعدن غير العادي على الأرض، فمن الصعب قول المزيد.

 

ويوضح الباحثون "لذلك، فإن أصل "ألابوجدانيت" الأرضي في صخور المنطقة المرقطة ما يزال دون حل، ويضيف إلى عدد الألغاز المعدنية لهذا المركب المتحول غير العادي".

معدن ألابوجدانيت البحر الميت النقب اخبار العالم

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