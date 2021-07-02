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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: نعمل على استغلال خبرات أعضاء هيئة التدريس لتطوير المجتمع المحيط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان العديد من المبادرات المجتمعية بالمناطق المحيطة بها حرصا على تنمية هذه المناطق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة . 

 

وصرح  الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس جامعة حلوان  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن جامعة حلوان يجب أن يكون لها دور مجتمعى فى تنمية المناطق الأكثر احتياجا، ولاسيما مبادرة ( حياة كريمة)، من خلال استغلال أنشطة الجامعة المتعددة وخبرات أعضاء هيئة التدريس.

 

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة تعمل على حل المشكلات المجتمعية و تطوير و تنمية المناطق المحيطة من خلال البحث فى  الموضوعات المتصلة باحتياجات الجمعيات الأهلية والمؤسسات البيئية والمراكز الصحية وكيفية التعامل مع المشكلات المجتمعية . 

 

كما ان الجامعة تعمل على تنفيذ العديد من  الندوات والبرامج التدريبية والقوافل المجمعة الطبية والتعليمية والاجتماعية والثقافية تحقيقا لخطة الجامعة 2025 التى تركز على الأبعاد التنموية المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

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جدير بالذكر أنه قد أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية  بجامعة حلوان بالتعاون مع قسم الغزل والنسيج  بكلية الفنون التطبيقية  عن بدء دورة الدراسات الحرة  الاون لاين فى  تصميم المنسوجات باستخدام الحاسب الآلي بمعدل 40 ساعة ويحاضر بها الدكتورة ايمان زاهر المدرس بقسم الغزل والنسيج بالكلية مشيرا انه على الراغبين فى الاشتراك التوجه  لقطاع خدمة المجتمع بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة. 
 

وأعلنت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عن تنظيم دورات تدربية خلاص اجازة العام الدراسى  فى ( التصميم الداخلي - التصميم الجرافيكي- اشغال جلديه-  التوظيفات النسجيه -الرسم والتصوير- اشغال الحلي- تشكيل زجاج-  فن الكاريكاتير- البطانات الطينية المزججه -ذوي الاحتياجات الخاصة)، وكذا ورش في الرسم والتصوير( المنظر الطبيعي - دراسات بالرصاص -  تجريب بالخامات - كولاج -  اشغال الحلي بالسلك -   اشغال الحلي بالاركيت- اشغال خشب - فن النحت - طباعه - التشكيل الخزفي).

كما أعلنت الكلية عن بدء دورات الدراسات الحرة للأطفال تضم الدورة ورش مختلفة،  وتشمل رسم وتلوين أشغال ورقيه نسيج وخزف ونحت وحلي وتستمر الدورة خلال يوليو وأغسطس بواقع يومين في الأسبوع لمدة 3 ساعات فى اليوم، وللحجز والاستلام يمكن التوجه لمكتب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية .

جدير بالذكر ينظم قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب حفل مشروعات تخرج الفرقة الرابعة لـشعبة التمثيل والإخراج وذلك تحت إشراف الدكتورة دعاء عامر رئيس قسم علوم المسرح.

 

يتضمن الحفل الذي يقام مع اتباع الإجراءات الاحترازية عرض لمسرحيتي مشروع باللغة العامية بعنوان المخططين.. لـ "يوسف إدريس"، من إخراج د. هبة سامي وذلك يوم الأحد الموافق ٤ يوليو ٢٠٢١ فى تمام الساعة ٥ مساءً.

 

كما يقام العرض الثاني باللغة العربية الفصحى بعنوان رحلة حنظلة.. لـ "سعدالله ونوس" إخراج أ. أسامة فوزي وذلك يوم الأثنين الموافق ٥ يوليو ٢٠٢١ فى تمام الساعة ٥ مساءً.

جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس جامعة حلوان خدمة المجتمع المشكلات المجتمعية

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