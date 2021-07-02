رئيس الأسقفية: ثقوا في قدرة الله ونفذوا مشيئته

ترأس دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة رسامة الخادم العلماني سراج نبيل ليصبح شماسًا للرعية المصرية و الشماس دانيال كورى ليصبح قسيسًا للرعية السودانية على كنيسة جميع القديسين الأسقفية بستانلى بالإسكندرية وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية.



وقال المطران سامى فى عظته من إنجيل متى: نحتاج جميعًا للقدرة الإلهية لنستطيع أن نحقق الإرسالية، إذ يجب أن يكون للعاملين في حقل الخدمة الثقة والسلطان أن ينفذوا مشيئة الله وفى سلطانه وحضوره.



وأضاف المطران سامى: عندما تفشل أو تشك في الإرسالية المعطاة لك من الله يجب أن تعتمد على قدرته لأن الْمُتَّكِلُ عَلَى الرَّبِّ يُرْفَعُ، امثال 29: 25، ولكن كل القدرة التي يعدنا بها الله أعطاها للرب يسوع وتعلن عن سلطانه الكامل، مؤكدًا: فإذا شعرت بالخوف تعال إلى يسوع واعتمد على قوته، حيث يخبر الرب تلاميذه عن قوة الروح القدس التي سينالونها يوم الخمسين وعن إنها هي نفس القوة التي تعمل في حياة كل مؤمن اليوم.



واختتم المطران سامى عظته: يدعو الرب كل فرد منا ليعمل في الإرسالية وخدمة المؤمنين التي يدعوه إليها، فهل تستجيب إلى دعوة الله اليوم كما فعل إشعياء 6: 8 8ثُمَّ سَمِعْتُ صَوْتَ السَّيِّدِ قَائِلاً: «مَنْ أُرْسِلُ؟ وَمَنْ يَذْهَبُ مِنْ أَجْلِنَا؟» فَقُلْتُ: «هأَنَذَا أَرْسِلْنِي».، كلماته الأخيرة هي عملنا الأول وإرساليتنا.

من الجدير بالذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية قد أقيمت على أرض معطاه من محمد على باشا والى مصر سنة ١٨٣٩ وهى أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في جمهورية مصر العربية.

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