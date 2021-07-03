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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر فرصة للتقديم في برنامج الطلاب المصريين التابع للبحث العلمي.. اليوم

البحث العلمى
البحث العلمى

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار التعاون مع هيئة فولبرايت مصر تم تعديل آخر موعد للتقديم على البرامج التالية:

- برنامج الطلاب المصريين 3 يوليو 2021
- برنامج المعلم المساعد للغة الأجنبية 13 يوليو  2021

ولمزيد من المعلومات عبر الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants-ar/fullbright/?lang=ar

 

وكانت قد أعلنت الأكاديمية مؤشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار لشهر يونيو 2021
 والذي شهد 40,36% ارتفاع فى معدلات الإقبال على أقسام العلوم الأساسية بكليات العلوم في الجامعات الحكومية للعام الجامعي 2020-2021، حيث ارتفع اجمالي عدد الطلاب المقبولين في قسمي الفيزياء والرياضيات بنسبة 40,36% مقارنة بالعام الجامعي 2019-2020. 
كما تقدمت مصر أربع مراكز فى مؤشر النشر العلمى الدولي طبقا لتقرير سيماجو(Scimago) واحتلت المرتبة 30 لأول مرة. 

وصرح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي أن ذلك يرجع إلى الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم البحوث الأساسية وكليات العلوم الحكومية مثل مبادرات Science Up ومبادرة تدويل المجلات المحلية بأكاديمية البحث العلمى، ومنح دعم البحوث الأساسية ومراكز التميز العلمي بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبنى المجلس الأعلى للجامعات سياسات تحفيزية وتوعوية بأهمية تخصصات العلوم الأساسية واستحداث العديد من البرامج البينية والمزدوجة مع تخصصات أخرى مثل رياضيات/إحصاء – رياضيات/فيزياء – رياضيات/علوم حاسب – رياضيات/فلك- إحصاء/علوم الحاسب – صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة – رياضة/فيزياء، كيمياء/فيزياء – فيزياء/علوم الحاسب – الفيزياء الهندسية – الفيزياء التطبيقية وغيرها من التخصصات المشتركة اللازمة لبناء جيل قادر على مواكبة التكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل .

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي التكنولوجيا الجامعات الحكومية وزير التعليم العالي

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