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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد المقبل.. دورة تدريبية عن الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، عن مجموعة البرامج التدريبية لشهر يوليو 2021 والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وأشار مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، إلى أنه على المهتمين بالدورات التدريبية من العاملين بالجامعة، متابعة صفحة المركز على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمعرفة خريطة الدورات الشهرية وطرق الحجز .

 

ومن هذه الدورات دورة University Exams and Digital Questions ، في تمام الساعة ٩ صباحاً، يومي الأحد والإثنين يومي ١١-١٢ يوليو القادم، ويحاضر بها الدكتورة رشا شرف الملحق الثقافي المصري السابق بالمملكة المتحدة وايرلندا ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجى السابق بوزاره التعليم العالي والبحث العلمي.

 

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا . 



كما نوه المركز بأن بدء تلقى طلبات الاشتراك بالدورات التدريبية و ملئ الاستمارات الخاصة بالدورات ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 22-6 عبر الموقع الالكترونى لجامعة حلوان او عبر التقدم للجامعة . 

 

ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

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جامعة حلوان فى أسبوع .. توقع اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة ومدرسة مصر للتكنولوجيا الحيوية .. وحوار مجتمعي بمركز الصف من "حياة كريمة"

جدير بالذكر انه قد  اجتمع وفد من جامعة حلوان بمركز الصف والقرى التابعة مع ممثلى قيادات جمعيات المجتمع المدنى، ومدير عام إدارة تعليم الكبار بمدينة الصف، وبعض موجهى الإدارة التعليمية، ومسئولي الجمعيات الأهلية بمجلس المدينة، ومديرى المراكز الطبية وغيرهم من المسؤولين على المستوى الحكومى والأهلى>

 يأتي ذلك في إطار الدور الحيوي الذى يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان في تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية . 

 

وأشارت  الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد وحل المشكلات المجتمعية إلى أن  الحوار المجتمعى دار مع الأطراف المعنية حول دراسة احتياجات القرى وتقديرها في سبيل إسهام  الجامعة في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات الريفية، والارتقاء بها ثقافيا واجتماعيا  واقتصاديا، ولتوفير حياة كريمة لمواطنيها في قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، مؤكدة أهمية بناء القدرات للجمعيات الأهلية لأهمية دورها التكاملي مع المؤسسات الجامعية والمؤسسات الحكومية الأخرى.

جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس الدورات التدريبية دراسات العليا مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

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