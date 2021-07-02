باقة 200 ألف .. 5 سيارات لـ موديلات 2021 في مصر| صور

تتنوع الاصدارات التي تحمل موديل 2021 داخل السوق المصري للسيارات، و التي تختلف من علامة تجارية إلى اخرى، حيث ترغب شركات تصنيع السيارات في وضع لمساتها الخاصة سواء كانت تتعلق بقوة المحرك، أو التجهيزات الداخلية و عناصر التحكم المختلفة، و يبقى أمام العميل سوى تحديد الخيار المناسب له وفقًا للميزانية الشرائية المحددة من خلاله.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ابرز 5 سيارات داخل السوق المصري لـ موديلات 2021 ضمن باقة الـ 200 ألف جنيه.

1 – سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

تستمد سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 قوتها من محرك 4 سليندر، قادر على انتاج قوة 85 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كم، بينما تتصل بنوعين من نواقل الحركة الاول مانوال و الاخر أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات، يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 12.9 ثانية.

اسعار فئات سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

الفئة الأولى مانيوال موديل 2021 بسعر 171.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 بسعر 206.500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021 بسعر 214.500 جنيه.

2 – ام جي 5 موديل 2021

زودت MG5 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات،/ سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 120 حصان، و 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء، مع نسبة استهلاك للوقود تصل لـ 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

و يبلغ سعر السيارة ام جي 5 موديل 2021 بقيمة قدرها

الفئة الاولى موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 222.990 جنيه

الفئة الثانية موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 242.990 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 262.900 جنيه.

3 – شيفروليه اوبترا موديل 2021

تحتوي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2021 على محرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 110 حصان، و 147 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال فتترة زمنية مدتها 13.2 ثانية.

اسعار فئات شيفروليه اوبترا موديل 2021

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 197,500 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل جميع الكماليات 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 204 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 215,400 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك توب لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 221,900 جنيه.

4 – رينو لوجان موديل 2021

تنتطلق السيارة رينو لوجان موديل 2021 عبر اصدارين الاول يعمل عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 90 حصان و 128 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مانيوال، بالاضافة إلى محرك اخر 4 سليندر أيضا من 1600 سي سي، و لكنه ينتج قوة تقدر بـ 110 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتن/متر، بينما تستمد أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

اسعار فئات رينو لوجان موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى مانيوال موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 179 ألف جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 199 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل E1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 209 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل E2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 219 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل E3 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 229 ألف جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك موديل E3 / BLACK EDTION 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 239 ألف جنيه.

5 – هيونداي اكسنت RB موديل 2021

تنتمي هيونداي اكسنت RB موديل 2021 إلى فئة السيدان، و تقدم داخل السوق المصري عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات القدمة، حيث جاء بنسبة طول بلغت 4370 مم، و عرض يبلغ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، بالاضافة إلىا مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 389 لتر، بينما زودت بمحرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع أم ينتج قوة 125 حصان، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و يبلغ سعر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2021 في مصر بقيمة قدرها

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 215,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل SR TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 225,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل DAB ABS TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 231,900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 DAB ABS PLUS TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 241,900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 251,900 جنيه.