غدا.. الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد

غدا.. الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا ، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر 2020، على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.
كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.