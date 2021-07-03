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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

غدا.. الشيوخ يستأنف جلساته لمناقشة مشروع قانون المالية الموحد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا ، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.


وكان مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر 2020، على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذى تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقًا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.


كما يحدد مشروع القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.

مجلس الشيوخ مشروع قانون المالية العامة الموحد التصنيف الإداري الموازنة العامة الرقابة المالية

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