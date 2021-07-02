بلوك جريء .. هاندا أرتشيل تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بطلة مسلسل أنت اطرق بابي صورة جديدة عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل



وتألقت هاندا أرتشيل مرتدية سلوبيت كت وشورت باللون الأبيض، وهو ما أبرز رقتها ونعومة إطلالتها.





ورفعت هاندا أرتشيل خصلات شعرها إلى الوراء مع ربطه بفوطة باللون الأبيض وترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها من الأمام، وهو ما أبرز رقة ملامحها.



ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فاختارت اللون الكشميري المات كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو، لتبرز من جمال عينيها.



وأبرزت هاندا أرتشيل إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث اختارت قرطين ناعمين على شكل نجمة مع بعض الخواتم باللون الذهبي الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة.



حياة هاندا أرتشيل الأسرية



وولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية



واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.



وتعتبر هاندا أرتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر إنستجرام في تركيا.



واليكم الصورة التي توضح تفاصيل إطلالتها..