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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيدة محمد نجيب: نفسنا نقابل الرئيس السيسي ونعيش حياة كريمة

رغدة يوسف ، حفيدة
رغدة يوسف ، حفيدة الرئيس الراحل محمد نجيب

قالت رغدة يوسف، حفيدة محمد نجيب الرئيس الراحل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر تاريخ جدها بدليل تدشين أكبر قاعدة عسكرية باسم محمد نجيب، لافتة إلى أن الرئيس السيسى لا يقبل مطلقأ أن تعيش أسرة الرئيس الراحل محمد نجيب فى أى معاناة مادية.


وأضافت حفيدة محمد نجيب، خلال استضافتها ببرنامج 3 ستات المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن جدها الرئيس الراحل ظل فترة تحت الإقامة الجبرية فى فيلا زينب الوكيل ثم قام الرئيس الراحل أنور السادات بإطلاق سراحه من الاقامة الجبرية وجعله حرا طليقا وكان وقتئذ جدها يبلغ من العمر 70 عاما.


وأشارت حفيدة محمد نجيب إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات عرض على جدها أن يعطيه فيلا زينب الوكيل التي مكث بها تحت الاقامة الجبرية لكن محمد نجيب رفض ذلك معللا بأنه لا يأخذ شئ ليس من حقه، ولفتت إلى أنها لم ترى جدها ولكنها سمعت عن تاريخ بطولاته وأمجاده من والدها ووالدتها.

وتابعت أنه بعد وفاة جدها محمد نجيب تم طردهم من فيلا ولى العهد بكوبرى القبة ليلة، لافتة إلى أنهم قاموا بإرسال طلبات واستغاثات لجهات مختلفة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية خاصة أنهم لا يتقاضوا أي معاش، قائلة: "نفسنا نقابل الرئيس عبد الفتاح السيسى وهنكون سعداء جدا، لاننا واثقين انه هيخلينا نعيش حياة كريمة".

 

 

 

 

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