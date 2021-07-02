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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في شوط أول مثير .. إيطاليا تتقدم على بلجيكا بهدفين لهدف

صدى البلد

أنهى منتخب إيطاليا  الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره البلجيكي متقدمًا عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

منتخب إيطاليا كان الأفضل في الشوط الأول من المباراة، واستطاع  ليوناردو بونوتشي تسجيل هدفًا في الدقيقة 13، لكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لثبوت وجوده في موقع تسلل.

وفي الدقيقة 22، تصدى دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي لتسديدة قوية من كيفن دي بروين من خارج منطقة الجزاء، مخرجًا الكرة لضربة ركنية.

دوناروما عاود التألق ليتصدى للتسديدة الأرضية التي أطلقها روميلو لوكاكو من الجهة اليسرى في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 31، استطاع  نيكولو باريلا تسجيل الهدف الأول لـ إيطاليا في الدقيقة 31، بعدما تلقى تمريرة من زميله فيراتي، ليسدد كرة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء، لم يتمكن كورتوا حارس بلجيكا في التصدي لها، ليمنح بلاده هدف التقدم.

وفي الدقيقة 44، سجل لورينزو إنسيني الهدف الثاني لـ إيطاليا بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى.

وفي الدقيقة 45، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لـ بلجيكا، تولى تسديدها لوكاكو، ليضعها هدفًا في شباك دوناروما، منهيًا الشوط الأول بتأخر بلاده بهدفين مقابل هدف.

 

 

تشكيل إيطاليا أمام بلجيكا في يورو 2020

وجاء تشكيل إيطاليا لمواجهة بلجيكا كالآتي:

في حراسة المرمى:  جيانلوجي دوناروما

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، جيورجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي، ليوناردو سبينازولا

خط الوسط: ماركو فيراتي، جورجينيو، نيكولو باريلا

خط الهجوم: لورينزو إنسيني، فيدريكو كييزا، تشيرو إيموبيلي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية.

ويلاقي الفائز من تلك المواجهة في دور نصف النهائي منتخب إسبانيا الذي تأهل بعد الفوز على منتخب سويسرا بركلات الترجيح.

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