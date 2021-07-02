إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنيا

أُصيب 5 أشخاص بمركز ملوي جنوب المنيا، مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين على الطريق الزراعي " القاهرة - أسوان"، وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمدخل مدينة ملوى الجنوبي بالطريق الزراعي " القاهرة - أسوان".



وانتقلت أجهزة الأمن بـ المنيا وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين.

وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.