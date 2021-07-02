البنك الأهلي يتقدم على المصري بهدف نظيف في الشوط الأول

تقدم البنك الأهلي على منافسه المصري بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري .

وتمكن أحمد علي كامل من إحراز هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 25 من خلال ركلة جزاء بعد سقوط أحمد علي داخل منطقة الجزاء بعد اصطدامه مع إسلام صلاح ليعلن تقدم فريقه في الشوط الأول بهدف دون رد .

وحاول لاعبو المصري إحراز هدف التعادل قبل انتهاء الشوط الأول من خلال خوض الهجمات المرتدة ولكن تمكن لاعبي البنك الأهلي من الحفاظ على شباكهم

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى .. عصام ثروت

خط الدفاع .. عمرو موسى ، إسلام صلاح ، كريم العراقى ، أحمد شديد

خط الوسط .. سعيدو ، إيزى إيميكا ، عمر كمال ، فريد شوقى

في الهجوم .. محمد جريندو ، أموتو

بينما خاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى .. محمود الزنفلى

خط الدفاع .. عاصم صلاح ، أسامة ، محمد دبش ، أمير مدحت

خط الوسط .. معروف يوسف ، ، حسام السيد ، محمد حامد ، موسى دياوارا

في الهجوم .. فادى فريد ، احمد على

ويتواجد المصري في المركز الثاني برصيد 43 نقطة بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة