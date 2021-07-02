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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتلته زوجة شقيقه .. مصرع مبيض محارة في مشاجرة بالمنوفية

المجني عليه
المجني عليه

أقدمت سيدة على طعن شقيق زوجها بمطواة عقب مشاجره بينهم، في واقعة أثارت الجدل بين أهالي مركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وأكد شهود عيان من الأهالي نشوب مشاجرة بين المجني عليه محمد مجدى عبده بقرية كفر الجلابطة بمركز الشهداء وبين أسرة زوجة شقيقه انتهت بقيام زوجه شقيقه بطعنه بمطواة وفارق الحياة.

وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مستشفى الشهداء بوصول محمد مجدى عبده مبيض محاره ومقيم قرية كفر الجلابطة مصاب بطعنات نافذه اثر طعن من سلاح أبيض أودت بحياته.

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة عائلية بين المجني عليه وأسرة زوجه شقيقه تلقى على أثرها المجني عليه طعنه نافذه أودت بحياته.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.
 

المنوفية بمحافظة المنوفية مستشفى الشهداء مشاجرة عائلية أهالي مركز الشهداء

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