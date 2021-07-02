عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحويل السبابة إلي إبهام باليد اليسرى

جراحة نادرة لطفل عمره عامين.. إنجاز طبى جديد بمستشفيات جامعة طنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي من أساتذة كلية الطب بالجامعة في إجراء جراحة دقيقة بتحويل السبابة إلي إبهام باليد اليسري لطفل يبلغ من العمر عامين داخل المستشفي التعليمى العالمي بالجامعة.

وقال ‏الدكتور أحمد غنيم ‏عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية طنطا إن الطفل "محمود" البالغ من العمر عامين ولد بأربعة أصابع في يده اليسري، واستدعى ذلك إجراء جراحة دقيقة ووضع خطة علاجية للطفل .

شاب يترك والده المسن على كرسي متحرك فريسة للشارع بـ الغربية|شاهد

وأشار، الدكتور عبد الحكيم عزت، رئيس الفريق الجراحي إلى أن مراحل العملية التي أجريت للطفل تضمنت إعادة وظائف اليد مرة أخرى من خلال تسليك الأوعية الدموية والأعصاب وتقصير الإصبع باستئصال المشطية ثم تعديل المفصل ما بين السلامية والمشطية ونقل العظام والأوتار والأعصاب في وضع يسمح لها بالنمو مع مراحل نمو الطفل بشكل طبيعي.

من جانبه قال مدير مستشفى طنطا التعليمي، الدكتور محمود سليم "إن مثل هذه النجاحات تثبت كفاءة التقنيات الجراحية الحديثة المتوفرة بالمستشفى، وكذلك مستوى الخدمات الطبية الشاملة المقدمة للمرضي بأعلي معايير الجودة العالمية".

فيما عبرت والدة الطفل عن سعادتها بالتحسن الكبير الذي حدث لحالة طفلها حيث أصبح الآن قادرًا على استخدام يده بشكل طبيعي، بالإضافة إلى أن الشكل الجمالي لليد أصبح طبيعي إلى حد كبير جداً .

ضم الفريق الطبي الدكتور عبد الحكيم عزت "رئيسا"، والدكتور مصطفى نجيب مدرس مساعد، تحت إشراف الدكتور محمود الرصاصى رئيس وحدة جراحة الأطفال وإصلاح الأطراف، والدكتور أسامة عبد الوهاب رئيس قسم العظام، والدكتورة آلاء ابو حجر "تخدير" ، إيمان شوقى "تعقيم"، واعتماد وحنان شاهين "تمريض".

آداب جامعة طنطا مستشفيات جامعة طنطا جراحة نادرة المستشفي التعليمي

موضوعات متعلقة

شاب يترك والده المسن على كرسي متحرك فريسة للشارع بـ الغربية|شاهد

ترشيحاتنا

12 طفلا.. لماذا ركع بايدن أمام مديرة مكتب الرئيس الإسرائيلي؟| صور

مواطن يهدد بتفجير مطعم بسبب الصلصة

التحالف العربي يدمر هدفا جويا معاديا أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

مفتى الجمهورية: الإخوان لم يريدوا الأزهر منذ البداية وصنعوا كيانات موازية

انهيار عقار بالحوامدية .. ومحافظ الجيزة يوجه بالتعامل السريع

90 ألف زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تدمر سدا إثيوبيا

علاوة لموظفي القطاع الخاص الأبرز.. 6 هدايا قدمتها الحكومة للمصريين تصرف الشهر الجاري

أول تعليق من محمد رمضان بعد تسببه في إغلاق مطعم بـ دبي|شاهد

الأمن يكشف حقيقة فيديو احتجاز سيدة وزوجها داخل مركز شرطة بسيون

أول قرار في الأهلي بعد التعادل مع بيراميدز

ننشر أسعار السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين اليوم

خالد الغندور يعلن موعد انضمام سفيان رحيمي إلى الأهلي

ملحقش يفرح بعروسته .. وفاة شاب أثناء خطبته ببني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٦ سنوات على معركة يوليو.. القصة الكاملة لنجاح القوات المسلحة في إحباط سيطرة الجماعات الإرهابية على الشيخ زويد

صور للتاريخ.. أمريكا تخلي باجرام أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان

تطوير غرف خلع الملابس بنادي غزل المحلة.. صور

فوائد الفلفل الأصفر تفوق الخيال.. يحمى من أخطر الأمراض ويحارب السمنة

فيديو

أحد رموز فن التصوير.. وداعا رمسيس مرزوق

فيديو جراف .. تعاون بين الأهلي والدوري الإسباني

فيديو جراف... أحداث فلكية مرتقبة خلال هذا الشهر.. تعرف عليها

فيديو جراف.. أرقام موسيماني الأهلى أمام كايزر تشيفز.. نتائج مقلقة

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو علي يكتب: قراءة فى إنجازات ثورة 30 يونيو الاقتصادية

د. أمل حسونة تكتب: ماما وبابا والثورة والقيم

د. سلامة عمر يكتب: القيم الخُلقية وبناء الشخصية الإنسانية

مني داوود تكتب: جرعات عالية

سارة مجدى تكتب: الباب المقفول

هبه مصطفي تكتب: معجزة قائد وشعب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

د.على ثابت

الحكومة والرقم الوظيفى

مني أحمد

30 يونيو انتصار لإرادة المصريين

مروة لطفي

30 يونيو.. ثورة هوية وطنية

شريف سمير

الصورة فعلا حلوة!

بهجت العبيدي

في ذكرى ٣٠ يونيو.. الاصطفاف الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ