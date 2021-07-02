مهاب مميش يكشف آخر تطورات أزمة سفينة إيفر جيفن

كشف الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، اَخر تطورات أزمة تعويضات السفينة الجانحة إيفر جيفن.



وتوقع "مميش" خلال لقائه ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع علي قناة "mbc مصر": حل أزمة السفينة ايفر جيفن خلال الأيام القلية المقبلة، مضيفا:" السفينة إيفر جيفن ستصل إلى محطة الوصول الخاصة بها نهاية الأسبوع المقبل.



وتابع مميش ،:" الدولة المصرية تسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس بإضفاء المزيد من القيم المضافة للمجرى الملاحي".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، أنه لا بديل لقناة السويس، والهيئة تتابع التطورات بالقنوات الأخرى يوم بيوم.

ونوه الفريق مهاب مميش إلي أن ثورة 30 يونيو غيرت مجرى مصر، معلقا: "وعسى وأن تكرهوا شيئا"، موضحا أن مصر أصبح لديها رئيس وطني، وطموح، وقلبه على مصر، وبدأ تنفيذ مشروعات كنا نحلم بها.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إلي أنه لولا ثورة 30 يونيو لتعرضت مصر للتقسيم، ولكن جاءت الثورة وأنقذت مصر من كل الأطماع والمخططات.

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قال الفريق مهاب ممي ، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إن أزمة السفينة الجانحة أثبتت أن قناة السويس شريان الحياة لمصر والعالم كله.

ونفى مميش خلال لقاء ببرنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي"، تعميق قناة السويس، حيث تم تعميقها من 16 متر إلى 24 متر ، وهذا هو أقصى عُمق للأجيال الحالية، والأجيال القادمة في بناء السفن .

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس، إلى أنه سيتم توسيع القناة من الجانب الغربي، من أجل زيادة عدد السفن المارة، ويكون الإبحار آمن للغاية، موضحا أن قناة هي الأسرع على مستوى العالم، بالإضافة إلى اختصار زمن الإبحار من 22 ساعة إلى 11 ساعة ، مما يؤدي إلى جذب العديد من السفن للعبور من القناة .

وأردف: "أنا شايف المستقبل لقناة السويس، والماضي والحاضر لقناة السويس " .

وعلق حول قناة أشدود الإسرائيلية، وتهديدها لـ قناة السويس، قائلاً: "مفيش حاجة تقدر تهدد قناة السويس، لأنها الأولى في العالم، بالعاملين فيها وبرئيسها " .

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نفى الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، وجود تأثير لمشروع القاة الذي كانت تنوي إسرائيل إقامته، على قناة السويس.

وأضاف مميش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أن المسافة التي كانت مقترحة لعمل قناة إسرائيلية بديلة لقناة السويس 522 كليو متر، مؤكداً أن وزارة المالية الإسرائيلة رفضت الفكرة تماماً.

وتابع: "تقدمت وزارة المالية الإسرائيلة بمقترح لعمل محطة حاويات بإيلات ونقله من إيلات بالسكة لحيفا وأشدود، المشروع كان بحاجة إلى 19 ألف عربة سكة حديد لتوصيل مركب واحدة، وهنا تاكد ارتفاع التكلفة وعليه تم إلغاء الموضوع.