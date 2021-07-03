أخبار التعليم.. لطلاب الثانوية العامة.. إتاحة امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع على موقع التعليم غدا.. الكاميرات ترصد مفاجآت في واقعة فتاة الفستان بـ جامعة طنطا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وهي كالآتي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد) (ومادة الإحصاء وتراجمها) لـ طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية والنيل ومدارس المتفوقين (STEM) وطلاب الدمج والمكفوفين، غدا السبت الموافق 3/7/2021، على موقع وزارة التربية والتعليم.

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بأن هذه الدورات تأتى من اهتمام الجامعة بإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والإبداع، وزيادة الخبرات والتطوير لجعل البيئة التعليمية بيئة تحاكي الواقع وفقا للمتطلبات الجديدة وترسيخ الأسس العلمية، جنبا إلى جنب مع توفير فرص عمل متميزة ومناسبة لابنائنا الطلاب من جامعة حلوان.

اجتمع وفد من جامعة حلوان بمركز الصف والقرى التابعة مع ممثلى قيادات جمعيات المجتمع المدنى، ومدير عام إدارة تعليم الكبار بمدينة الصف، وبعض موجهى الإدارة التعليمية، ومسئولي الجمعيات الأهلية بمجلس المدينة، ومديرى المراكز الطبية وغيرهم من المسؤولين على المستوى الحكومى والأهلى

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ، إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي، مؤكدا أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات خلال شهر يوليو الجاري .



أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس عن انطلاق أقوى برامج إعداد أخصائي صعوبات التعلم في مصر والوطن العربي، على يد كوكبة من خبراء الطب السلوكي والتربية الخاصة في مصر والوطن العربي.

أعلن مجلس إدارة جامعة طنطا بمحافظة الغربية اليوم استمرار تحقيقات النيابة العامة في واقعة فتاة الفستان الطالبة بكلية الآداب فضلا عن استدعاء كافة الأطراف للإدلاء بأقوالهم للرد علي إتهامات الفتاة بالتنمر عليها واعنراضهم علي إرتدائها مثل هذا الفستان أثناء أدائها إمتحانات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني.