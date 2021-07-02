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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار دوسلدورف بألمانيا يحتفل بوصول أولى رحلات مصر للطيران.. صور

وصول أولى رحلات مصر
وصول أولى رحلات مصر للطيران إلى مطار دوسلدورف

احتفل مطار دوسلدورف الدولي، اليوم الجمعة، بوصول أولى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، التي أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى مدينة دوسلدورف، في أول رحلة لها بعد فترة توقف، وذلك ضمن الخطوط التي تسيرها مصر للطيران إلى المدن الألمانية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين، وضمن خطط الناقل الوطني لتوسطة شبكة خطوطه الجوية.

وحرصت سلطات مطار دوسلدورف الدولي، على تدشين احتفالية للركاب القادمين على متن الرحلة التي سيرتها مصر للطيران بأحدث طائراتها من A320 Neo، حيث تم استقبال الرحلة بتقليد رش المياه على جسم الطائرة، تعبيرا عن الترحاب والاحتفال بوصول أول رحلة.

تجدر الإشارة إلى أن رحلة مصر للطيران، الأولى رقمMS733 إلى مطار دوسلدورف أقلعت صباح اليوم، الجمعة من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، وذلك بأحدث طائراتنا من طراز A320 Neo، وسط اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وصرح الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن مصر للطيران توفر من خلال هذه الرحلة الربط مع عدد من نقاطها بالشرق الأوسط وأفريقيا عبر مطار القاهرة بما يخدم شبكة الخطوط الجوية مثل دبي وأبو ظبي وأسمرة ونيروبي وعنتيبي والرياض وبيروت وعمان وغيرها من النقاط الهامة".

وقد حرصت مصر للطيران على استقبال ركاب الرحلة في مطار القاهرة، قبل إقلاع الرحلة والتقاط الصور التذكارية معهم، كما قامت الشركة بتعلية درجة السفر إلى درجة رجال الأعمال لأول راكب تواجد على كاونتر إنهاء إجراءات السفر، كما قدمت شركة مصرللطيران للأسواق الحرة 10 % تخفيض على العديد من منتجاتها للركاب المسافرين على رحلتى الذهاب والعودة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تُسير رحلاتها إلى المانيا من خلال ثلاث نقاط ( برلين، ميونيخ، فرانكفورت) بالإضافة إلى النقطة الجديدة دوسلدورف التي من  المقرر أن تسير الشركة إليها 3 رحلات أسبوعيًا.

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مصر للطيران مطار دوسلدورف رحلات مصر للطيران فيروس كورونا مطار القاهرة

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