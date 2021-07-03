التأمين والقروض ..أبرز اختصاصات اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب

نظم الفرع الثانى من الفصل الخامس بقانون لائحة مجلس النواب اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها 25 لجنة، واختصت المادة 44 كل لجنة من اللجان النوعية بدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة التي تُحال إليها من رئيس المجلس.

وفيما يلي نستعرض أختصاصات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

اختصاصات لجنة الشئون الإقتصادية

1-السياسة الاقتصادية

2- مسائل النقد والائتمان والادخار

3- سياسة الأجور والأسعار .

4-التأمين والقروض .

5- شئون التجارة الداخلية.

6- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى .

7- شئون التجارة الخارجية.

8- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

9- الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان .

10- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.