مفتى الجمهورية: 30 يونيو ثورة قويمة صححت المسار.. فيديو

هنأ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الشعب المصرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ثورة 30 يونيو.

وأكد شوقى علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أساس النهضة التى تشهدها الدولة منذ قيام ثورة 30 يونيو؟.

وأضاف المفتي قائلا:" 30 يونيو ثورة قويمة صححت المسار الخاطئ، الذى كان يراد به منذ بدايتها غرس أفكار مغلوطة عن الدين باستغلال العاطفة الدينية لدى المصريين".

وأشار مفتى الجمهورية إلى أن الخطاب الديني اختطف في مرحلة زمنية قبل 30 يونيو 2013.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته «ثورة 30 يونيو ذكرى خالدة استعادت بها مصر هويتها الوطنية، والشعب المصري أثبت للعالم أجمع في 30 يونيو أن إرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها».

وأكد السيسي أن ثورة 30 يونيو تمثل نموذجا فريدا يجسد معاني وقيم غالية، لافتا إلى أن المصريين تغلبوا على التحديات بوحدتهم واصطفافهم الوطني.

وتابع «الدولة واجهت التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية، وقوات الجيش والشرطة البواسل نجحوا في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته»، لافتا إلى أن الشعب المصري لفظ محاولات بث عدم الاسقترار والفوضى.

وأضاف «واجهنا التحدي الأكبر في بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر، وساهم وعي الشعب ساهم في دعم جهود الدولة للمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات، وذلك في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق والشامل، وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه، ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها».

وجدد الرئيس السيسي التأكيد على أن مصر تسابق الزمن من أجل تحقيق التطلعات التي طال انتظارها قائلا «أطلقنا سلسلة من المشروعات القومية في كافة المجالات والقطاعات على مدار الأعوام الماضية، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بكافة فئاتهم استلزم تعبئة كافة جهود الدولة».

وأكمل « مصر وجدت طريقها إلى التنمية الحقيقية مدعومة باصطفاف ودعم الشعب المصري العظيم، لذلك علينا مواصلة الجهود المضاعفة من أجل التغلب على التحديات».

وتابع «حققنا إنجازات واضحة شهدت لها جميع المؤسسات الدولية في ملف مواجهة جائحة كورونا، وعلينا مضاعفة الجهود المبذولة».

ووجه الرئيس السيسي الشكر لكل مصري ومصرية على إدراكهم ووعيهم لمتطلبات إصلاح الوطن، لتجسيد المثل والقدوة والنموذج، مؤكدا الحرص على الاستمرار يدا بيد في إرساء قواعد وأسس لمواصلة التقدم والبناء، والانطلاق نحو مستقبل أفضل، باستلهام روح 30 يوينو».