رئيس جامعة طنطا يوضح حقيقة نشوب حريق بأحد أقسام المستشفى الجامعي

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا فى تصريح له ان الامور تسير بشكل طبيعي داخل العناية المركزة بقسم النفسيه والعصبية بمستشفي طنطا الجامعي وذلك بعد السيطرة على حريق محدود جداََ في احد مفاتيح التكييف بالقسم.



مضيفا أن المرضى يتلقون العلاج بالقسم بشكل طبيعي ودون اي مشاكل والأمور مستقرة والطاقم الطبي يؤدي عمله في رعاية المرضى دون أي مشاكل.

وأكد رئيس جامعة طنطا بتواجد كافة القيادات بدءا من عميد كلية الطب الدكتور احمد غنيم والمدير التنفيذي للمستشفيات الدكتور حسن التطاوى ، ورئيس قسم النفسية والعصبية الدكتور حسام الصاوى ، ‏والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي والدكتور محمد الشبيىنى المشرف العام على مستشفى الطوارئ، مؤكدا ان صحة المرضى وسلامتهم على رأس أولوياته.

رئيس جامعة طنطا يوضح حقيقة نشوب حريق بقسم النفسية والعصبية بالمستشفى الجامعي

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