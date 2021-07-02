إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بطريق السويس القاهرة

أصيب ١٠ أشخاص من بينهم ٣ أطفال فى حادث انقلاب سيارة أجرة، اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بالسويس .

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، تلقت إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ٧ ركاب بعد بوابة السويس "كمين ١٠٩" بـ ١٠ كيلو اتجاه القاهرة .

من جانبه وجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، ١٠ سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام

وأشار مصدر طبى فى السويس، إلى أن المصابين الحادث تم نقلهم إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام، وجارى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالة كل مريض.