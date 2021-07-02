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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفتى الجمهورية : الخطاب الإخواني نبت شيطاني

صدى البلد

استنكر الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، خطاب جماعة الإخوان الإرهابية، والتى حاولت اختطاف المسار الديني للدولة المصرية.

وأكد  شوقى علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، الخطاب الإخواني نبت شيطاني ليس له علاقة بالتفسير الصحيح للشرع الشريف.

وأضاف المفتي قائلا:"  أن جماعة الإخوان أرادت غرس أفكار مغلوطة في حقيقة الدين استغلال العاطفة الدينية للمصريين لتحقيق مكاسب للجماعة".

وأكد مفتى الجمهورية، أن خطاب جماعة الإخوان الإرهابية مناقض تماما لخطاب الأزهر الشريف في مراحل تاريخية.
 

مفتى الجمهورية: 30 يونيو ثورة قويمة صححت المسار.. فيديو

وكان هنأ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الشعب المصرى، والرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ثورة 30 يونيو.

وأكد  شوقى علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أساس النهضة التى تشهدها الدولة منذ قيام ثورة 30 يونيو؟.

وأضاف المفتي قائلا:" 30 يونيو ثورة قويمة صححت المسار الخاطئ، الذى كان يراد به منذ بدايتها غرس أفكار مغلوطة عن الدين باستغلال العاطفة الدينية لدى المصريين".

وأشار مفتى  الجمهورية إلى أن  الخطاب الديني اختطف في مرحلة زمنية قبل 30 يونيو 2013.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
وقال الرئيس السيسي خلال كلمته «ثورة 30 يونيو ذكرى خالدة استعادت بها مصر هويتها  الوطنية، والشعب المصري أثبت للعالم أجمع في 30 يونيو أن إرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها».

وأكد السيسي أن ثورة 30 يونيو تمثل نموذجا فريدا يجسد معاني وقيم غالية، لافتا إلى أن المصريين تغلبوا على التحديات بوحدتهم واصطفافهم الوطني.

وتابع «الدولة واجهت التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية، وقوات الجيش والشرطة البواسل نجحوا في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته»، لافتا إلى أن الشعب المصري لفظ محاولات بث عدم الاسقترار والفوضى.

وأضاف «واجهنا التحدي الأكبر في بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر، وساهم وعي الشعب ساهم في دعم جهود الدولة للمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات، وذلك في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق والشامل، وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه، ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها».

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