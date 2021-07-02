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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

90 ألف زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

جمهور معرض الكتاب
جمهور معرض الكتاب

شهد اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52  التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة ٩٠ الف مواطن لقاعات المعرض وهي الطاقة الاستيعابية القصوى التى حددتها ادارة المعرض للحضور اليومي للمعرض مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة المصرية للوقاية من اخطار فيروس كورونا.


وقال الدكتور هيثم الحاج  رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إن اليوم الثانى للمعرض ورغم بدء فتح البواب أمام الجمهور في الواحدة ظهرا إلا انه شهد حضورا جماهيريا كبير الامر الذي تطلب معه غلق قاعاته أكثر من مرة نتيجة وصولها للحد الاقصى للطاقة الاستيعابية واضاف أن الجمهور انتظر في الخيام ووالبرجولات التى  اعدت للانتظار تفاديا للتكدس الجماهيري.


يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D  .

كتاب فيروس كورونا المعرض الثقافة معرض القاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب اسعار الكتب في القراءة حياة الطاقة الاستيعابية

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