انهيار عقار بالحوامدية .. ومحافظ الجيزة يوجه بالتعامل السريع

تلقت محافظة الجيزة بلاغا يفيد حدوث إنهيار بحوائط عقار مكون من دورين مقام بالطوب اللبن بقرية أم خنان بشارع أبو جندية بمدينة الحوامدية.

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مدينة الحوامدية بالتوجه نحو العقار المشار اليه والتعامل السريع معه حفاظا علي سلامه المواطنين والسلامه الإنشائية للعقارات المجاورة له.



وتم التوجه للعقار لمعاينته علي الطبيعه والذي تبين انه مقام علي مساحه ٨٠ م و خالي من السكان و به عدداً من الحوائط المعلقة التي تمثل خطورة علي سلامه المارة ومعرضه للانهيار.



و قامت مدينة الحوامدية بـ الجيزة علي الفور بمتابعة من السيد مجدي محب رئيس المدينة بإزالة تلك الحوائط حتي سطح الأرض وجاري الان رفع مخلفات الهدم لتمهيد الطريق لسير المواطنين.



ونوهت المحافظة بان العقار لم يؤثر علي العقارات المجاورة له والمقامة بأعمدة خرسانية ولم يسفر عنه اي اصابات بين المواطنين .

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