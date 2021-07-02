ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة الأجرة بطريق السويس القاهرة

أصيب ١١ شخصا، من بينهم ٣ أطفال فى حادث انقلاب سيارة أجرة ٧ ركاب - اليوم الجمعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بالسويس.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تامين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ٧ ركاب رقم " و ع ج ٩٢١ " بعد بوابة السويس " كمين ١٠٩" ب ١٠ كيلو اتجاه القاهرة .

ون جانبه ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الأسعاف فى السويس، ١١ سيارات إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام

وأشار مصدر طبى فى السويس، إلى أن المصابين الحادث تم نقلهما الى قسم الطوارئ بمستشفى العام، لافتا انه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالة كل مريض.

وأضاف المصدر، أن أسماء المصابين هم فاطمة محمد عوض، ٣٠ سنة اشتباه كسر بالساق اليسري، جنا أحمد عبدالعليم، ٧ سنوات، مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، أحمد عبدالعليم محمود 35 سنة، محمود عبدالعليم محمود، ٢٥ سنة اشتباه كسر بضلوع الصدر، يوسف أحمد عبدالعليم ٨ سنوات، جرح قطعي بالجبهة مع سحجات وكدمات، إبراهيم أحمد عبدالعليم ٥ سنوات، سحجات وكدمات بالجسم، دنيا محمد صادق ١٨ سنة، جرح متهتك الرأس وسحجات بالجسم، كريم محمد صادق ١٤ سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري وضلوع الصدر، محمد صادق محمد مسعود ٤٣ سنة اشتباه كسر بالكتف الأيمن، فاطمة محمد صادق ١٥ سنة سحجات وكدمات بالجسم، وطنية عبدالحميد أمين ٦٦ سنة اشتباه كسر بالفقرات العنقية.

وجميع المصابين من شبين القناطر بالقليوبية.